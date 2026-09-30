Qué medida tomó Lula con las apuestas online en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, prohibió las apuestas online por decreto el viernes 25 de septiembre, a días de las elecciones presidenciales en las que buscará ser reelegido para un cuarto mandato.

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En detalle, la medida apunta a las apuestas deportivas, los casinos en línea y la publicidad de empresas del sector. El presidente también envió un proyecto de ley al Congreso para incorporar las apuestas al Código Penal y disponer penas de dos a cuatro años de prisión a la explotación y operación de apuestas de cuota fija en el sector. El proyecto deberá ser aprobado primero por la Cámara de Diputados y luego por el Senado para convertirse en ley.

La decisión llegó a solo días de las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre, ya que el mandatario tomó como bandera electoral erradicar las "bets", al señalarlas como la causa principal del endeudamiento de familias y de “destruir millones de hogares”. Con la medida, Lula busca sumar un impulso en la carrera presidencial donde se encuentra en un empate técnico con su principal rival, el senador derechista Flávio Bolsonaro.

La prohibición de las apuestas online es la última jugada del presidente de cara a las elecciones de octubre

Antes de la prohibición, operaban 85 empresas de apuestas en el país de forma legal. Las apuestas habían sido legalizadas en 2018 durante la gestión del liberal Michel Temer y hasta 2023 funcionaron sin regulaciones. Cuando asumió, Lula decidió reglamentar el sector con autorizaciones y el pago de impuestos. El Gobierno tenía una alta recaudación tributaria del sector: recaudó unos 9.000 millones de reales (1.700 millones de dólares) en 2025 y durante los primeros ocho meses de este año superó esa cifra.

Además, la decisión reduce los ingresos de medios de comunicación y clubes de fútbol, como Palmeiras y Flamengo, quienes cuestionaron la medida y lanzaron un comunicado que titularon “El fin del fútbol”. Se estima que las casas de apuestas deportivas aportan más de 1.000 millones de reales (casi 200 millones de dólares) al año a los clubes deportivos.

Lula creó un comité para frenar las apuestas ilegales

Tras prohibir las apuestas, el presidente brasileño creó un comité el lunes 28 de septiembre para frenar la aparición de plataformas ilegales de apuestas. Un día después, el Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) solicitaron el bloqueo de 5.209 sitios online ilegales de apuestas y más de 2.000 perfiles en redes sociales vínculados a la actividad.

“Llegaremos a todos los eslabones de esa cadena de forma progresiva y continua”, aseguró el ministro de Justicia, Wellington Lima. Desde el Gobierno destacaron que la prohibición facilitó rastrear la publicidad y los movimientos del sector, ya que todas las plataformas de apuestas pasaron a la ilegalidad.