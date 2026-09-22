Lula avanzó contra las casas de apuestas en Brasil y los clubes de fútbol le declaran la guerra

A menos de dos semanas de las elecciones en Brasil, el fútbol tomó un rol protagonista en la campaña presidencial. En plena Asamblea General de la ONU, Lula Da Silva lanzó un fuerte discurso contra las empresas de apuestas deportivas a nivel mundial. En su alocución, el mandatario brasileño indicó que "Brasil no va a tolerar ese modelo de negocio que transforma el vicio, el lucro, endeudando y destruyendo miles de hogares". Las palabras del mandatario se suman a un nuevo capìtulo en una disputa que tiene del otro bando a los clubes más poderosos de ese país y que ya están haciendo lobby para enfrentarlo.

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La guerra con los clubes de fútbol brasileños se profundizó este fin de semana cuando en un acto electoral, Lula Da Silva lo apurò: "Los equipos de fútbol no pueden querer que el pobre, que ya gasta para ver el partido, pague autobús, metro, y todavía tenga que jugar para agradar a los equipos. No, no y no. Prepárense porque yo me meto en esta pelea. Vamos a acabar con ese negocio". Del lado de enfrente, los clubes más grandes de Brasil tomaron la posta y salieron al cruce con diversos dichos en redes sociales. Flamengo, Gremio, Botafogo y Cruzeiro respondieron con un comunicado en el que dicen que si el Gobierno avanza con la regulación "es el fin del fútbol brasileño". El reclamo sostiene que sin ese dinero no podrán mantener los equipos competitivos y pagar los contratos de los jugadores. El cruce fue inmediato.

Los datos muestran que Flamengo, por ejemplo, llegó el año pasado a tener una casa de apuestas propias: Flabet. Sin embargo, eso se desactivó pero no cambió el financiamiento. Siguiò teniendo casas de apuestas (varias) en sus camisetas. Fluminense, por su parte, tiene Superbet que es el sponsor principal de su camiseta. Además, durante el Mundial, Brasil tuvo un salto exponencial de las apuestas deportivas. Desde que comenzò la Copa del Mundo hasta que terminò las apuestas deportivas alcanzaron un 34,8% de la población es decir: 1 de cada 3 brasileños apostó durante la competencia. Esto triplicó la cantidad de personas que lo hicieron, por ejemplo, durante el principio de año ya que en ese momento se hablaba de un 10% de la pobblaciòn.

Según publicó Diario Folha, el importe promedio de apuestas fue de 36 dólares por dìa por usuario. El bombardeo publicitario y la vìa de escape que encontraron los "tenedores" de derechos para hacer publicitar constante llegò a la Justicia. Por ejemplo: el canal Caze TV, que pasó todos los partidos del Mundial por YouTube, fue investigada por la Secretarìa del Consumidor ya que lo acusaron de hacer publicidad engañosa y fallida. La investigación sostiene que este programa tenía, a través de sus narradores y comentaristas, un "Canetazo" que entregaba predicciones fallidas de forma sistemática y que incentivaban al pùblico a apostar por cuotas de alto valor que eran muy difìciles de ganar. Según un estudio, el porcentaje estimado de apuestas recomendadas que terminaron en perdidas fue del 61%.

Con este contexto de fondo, Lula Da Silva empezó a promover una ley para prohibir los casinos on-line y generarle mayores restricciones a las empresas. No solo lo hizo como promesa de campaña sino que también apuntó la posibilidad de promover la ley, en formato de decreto. Según los medios brasileños lo que aparece como la posibilidad más grande es la prohibición de la publicidad de apuestas y, por otro lado, la de juegos de casinos en línea. En este caso, eso podrìa ser lo màs importante porque revocar las leyes que legalizaron el juego en línea entre 2018 y 2023 requeriría la aprobación del Congreso. La batalla, en este caso, sigue en marcha.