De qué cuadro es Lula: por quién hincha el presidente de Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva no oculta su pasión por el fútbol. El presidente de Brasil tiene desde hace años una identificación pública con Corinthians y, en distintas oportunidades, manifestó su vínculo con el equipo paulista, incluso durante su actividad política y sus apariciones públicas.

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El dato volvió a quedar expuesto en enero de 2025, cuando Lula realizó un aporte económico a una colecta organizada por hinchas para colaborar con el pago de la deuda del estadio del club. En aquella ocasión, el mandatario apareció en un video con una prenda que llevaba el escudo de la institución.

¿De qué cuadro es Lula?

Lula da Silva es hincha de Corinthians, uno de los clubes más populares y reconocidos de Brasil. El presidente brasileño es identificado públicamente como torcedor del denominado Timão y a lo largo de los años protagonizó diferentes escenas vinculadas con la institución.

Su relación con Corinthians excede una simple declaración ocasional. En 2010, durante una ceremonia por el centenario del club, Lula recibió homenajes de la institución y fue reconocido como torcedor símbolo del Timão. En aquella oportunidad también recibió distintos objetos vinculados con el equipo paulista.

La identificación del mandatario con Corinthians también quedó registrada durante su actual etapa presidencial. En mayo de 2024, durante una visita al estadio de Itaquera por el acto del Día Internacional de los Trabajadores, Lula recibió una camiseta del club y compartió el momento con dirigentes e históricos futbolistas de la institución.

Lula y Corinthians: el gesto que volvió a mostrar su vínculo con el club

En enero de 2025, el presidente brasileño volvió a demostrar su cercanía con Corinthians. Lula aportó 1.013 reales a la campaña "Doe Arena Corinthians", una colecta impulsada por aficionados para colaborar con la deuda vinculada a la construcción del estadio del club.

El aporte se realizó en un contexto particular: Lula utilizó su participación en la campaña también para desmentir publicaciones falsas que sostenían que su Gobierno iba a cobrar impuestos sobre las operaciones realizadas mediante Pix, el sistema brasileño de pagos instantáneos, según informó AFP.

Lula con la camiseta de Corinthians.

La colecta había sido lanzada a fines de noviembre de 2024 y, para enero de 2025, había reunido cerca de 35 millones de reales. La deuda vinculada con la construcción del estadio era uno de los problemas financieros que afectaban al club paulista.

La relación de Lula con el fútbol brasileño

La pasión futbolera de Lula también aparece cuando se refiere a otros equipos. En marzo de 2025, el Presidente posó con una camiseta de Botafogo después de que el club conquistara el Campeonato Brasileño y la Copa Libertadores en 2024. Sin embargo, en aquella oportunidad dejó claro que su equipo es Corinthians.

La escena permite entender una diferencia habitual entre la simpatía por otros clubes y la identificación futbolística personal. Lula puede celebrar los éxitos de otros equipos brasileños, pero su vínculo declarado sigue siendo con el conjunto paulista.

En 2026, el propio mandatario volvió a referirse a Corinthians. En agosto, durante una entrevista, habló sobre la situación deportiva y financiera del club y manifestó su preocupación por el momento que atravesaba la institución.