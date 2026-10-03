En la mira de Trump, Brasil se enfrenta a la elección más importante de la historia

Foto: Ricardo Stuckert

La elección más importante de la historia de Brasil y del futuro próximo de la veloz expansión neocolonial de Estados Unidos en América Latina se juega este domingo con la búsqueda de la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), que enfrentará a un aliado fiel de Washington y del argentino Javier Milei, el senador Flávio Bolsonaro.

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La elección de 2026 se transformó en un escenario de polarización ya que otros aspirantes -todos de derecha- como Augusto Cury, del Partido Avante, Renan Santos, de Misión, y Ronaldo Caiado, del Partido Social Demócrata, suman 8 por ciento según las encuestas.

Será, también, la elección del más importante político más importante de la historia de Brasil, sobre todo porque es uno de los padres de la democracia recuperada en 1985 y ha participado de todo el proceso hasta la actualidad.

Será la séptima vez que los brasileños tendrán a Lula como opción luego de haberse presentado en 1989, 1994 1998, 2002, 2006 y 2022. Este pernambucano nacido en la sequía del noreste, que conoció el agua potable y la carne a los cinco años de edad, forjó su historia en la industrial San Pablo conquistando un curso de tornero mecánico que le permitió abrirse paso en el Sindicato de Metalúrgicos del ABC paulista.

Y no paró más, al punto que es un hombre de 80 años con mejor estado físico que cuando asumió en 2003, a los 57. Este nuevo intento de Lula se produce luego de que conquistara su tercer mandato en 2022, tras pasar 580 días preso por una -según la corte suprema- articulación política entre el Ministerio Público y el entonces juez Sérgio Moro por un crimen no demostrado.

Lula, en un país que fue el Imperio de una potencia europea en América, que fue el último en terminar con la esclavitud de tres siglos y que cruzó el siglo XX como uno de los más desiguales del mundo, es una suerte de falla de la Matrix que se convirtió en un líder de masas único. El último líder de la era analógica.

En medio de una campaña que hasta los últimos cuatro días estuvo marcada por apatía en las calles durante dos meses, tal vez la de menos interés previo desde que se retomaron las elecciones en 1989, aparece la mano de Donald Trump, un aliado de Bolsonaro que ha interferido como nunca en las elecciones del gigante país tropical.

Las últimas encuestas de Datafolha y de MDA indican que Lula tiene 45 por ciento de los votos válidos, aunque con chances de lograr el 50 % para evitar una segunda vuelta el 25 de octubre. Del otro lado Flávio Bolsonaro cosecha 42% de los votos, diferencia dentro del margen de error y que mantiene abierta la definición en las urnas.

Las alarmas sobre la falta de conocimiento sobre Flávio Bolsonaro, la última semana, se encendieron en la burguesía más conservadora del país mediante un editorial del centenario diario O Estado de Sao Paulo, conocido como Estadão: “Todo votante tiene la libertad, garantizada por la Constitución, de votar por cualquier candidato debidamente inscrito en el Tribunal Electoral. Pero que todos tengan presente que, dada la historia, la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro conlleva el riesgo de que las milicias lleguen al poder en la República”.

Es que Flávio Bolsonaro, cuya carrera política se inicia a los 19 años con un trabajo de “ñoqui” de un diputado amigo de su padre Jair en Brasilia mientras estudiaba derecho en una universidad privada de Río de Janeiro, es uno de las portabanderas de los grupos criminales parapoliciales llamados milicias, que ejecutan la represión ilegal en las favelas y barrios populares. Las milicias le disputan a los narcos los negocios de las favelas.

Flávio Bolsonaro, también, está siendo investigado por haberle pedido unos 30 millones de dólares al banquero preso Daniel Vorcaro, una suerte de Lobo de Wall Street brasileño que cometió el mayor fraude con el Banco Master al sistema financiero brasileño.

El motivo del pedido, que está grabado y fue divulgado por la prensa en el marco de la causa contra el fraude cometido por Vorcaro en la quiebra del Banco Master, fue enviar dinero a una cuenta de Estados Unidos para financiar la película “Dark Horse”, sobre la elección de 2018 de Jair Bolsonaro con actores estadounidenses.

La carta de la seguridad de los Bolsonaro está vinculada al Escudo de las Américas al que adhirieron los gobiernos anexados a Trump en América Latina. Flávio dijo que adherirá a ese grupo recién creado con el objetivo de que Estados Unidos participe contra el “narcoterrorismo en Brasil”.

Los Bolsonaro alentaron los tres arancelazos que Brasil sufrió de Estados Unidos. El primero fue claro: el propio Trump dijo que lo hacía contra el juicio por el cual fue condenado Bolsonaro, incluido sanciones financieras y de visas al juez Alexandre de Moraes, que investigó a la extrema derecha.

En el acto de Bolsonaro en San Pablo hubo un muñeco de Trump simulando que encarcelaba a Lula, además de banderas de Israel y de Estados Unidos.

La tensión ideológica en Brasil se llevó por delante los problemas reales de la población y la capacidad de los candidatos: prácticamente los electorados están repitiendo 2022.

Además de Trump, aparece el apetito de Estados Unidos por romper a los BRICS -la B es de uno de sus fundadores, Brasil- y apedrear la influencia de China en la región. En 2025 Brasil fue el principal destino de las inversiones chinas en el mundo.

“Lo que estamos viendo es el ‘encirclement’, literalmente, un intento de cercar a Brasil, tanto desde el punto de vista diplomático, mediante alianzas con gobiernos más a la derecha de la región, como desde el punto de vista ideológico, mediante sanciones y un apoyo cada vez más visible de sectores alineados con Trump a la candidatura de Flávio Bolsonaro", dijo a El Destape Vinicius Vieira, profesor de Relaciones Internacionales de la facultad Fundación Getulio Vargas (FGV);

"No es casualidad que Lula se presente como una especie de anti-Trump, porque construyó en su discurso una asociación entre multilateralismo, democracia y soberanía, colocándose internacionalmente como defensor de aquello a lo que Trump se opone”, dioj.

El riesgo según Vieira es el plan de los Bolsonaro para salir de los Brics y reformar el servicio diplomático de Itamaraty para realizar una reforma dirigida por los asesores de Marco Rubio. Otra chance es que sea canciller el exdiputado Eduardo Bolsonaro, quien tiene un proceso por traición a la patria y perdió su cargo de diputado y está radicado en Texas.

En el plano local, Vieira sostuvo que el capitalismo brasileño estará en riesgo ya que la producción industrial local quedará amenazada con una influencia de Trump en caso de victoria de Flávio. Otro punto de relevancia es que Brasil es la segunda reserva, detrás de China, de minerales críticos para la industria tecnológica del siglo XXI. Todas las miradas de la nueva guerra fría entre Washington y Pekín están posadas en el subsuelo brasileño.

Lula sancionó el mes pasado, por ello, una ley para industrializar los minerales en Brasil y no exportar la meteria prima como ocurrió con el oro de Minas Gerais o el hierro del estado amazónico de Pará.

El equipo económico de Bolsonaro -que tiene gran apoyo en el sector financiero de San Pablo y en los grandes medios- ha tomado a Milei como ejemplo de reducción del Estado en la economía. Para ello, preparan un paquete para revocar 1000 medidas dictadas por el gobierno de Lula y restar regulaciones, entre ellas todo el mecanismo de financiamiento de salud, educación y cálculo de jubilaciones y salarios.

Una de las promesas de campaña que anima a la base bolsonarista es el indulto para Jair, quien cumple prisión domiciliaria en su casa, donde vive con tal vez la gran estrella de esta elección en el ámbito legislativo, su esposa Michelle Firmo, candidata favoritísima a ganar una banca en el Senado por Brasilia.

Al menos 154 millones de personas están habilitadas para votar este domingo para elegir presidente y vice, gobernadores, toda la Càmara de Diputados y un tercio del Senado. Según las encuestas, la derecha tradicional, el Centrao y el Partido Liberal deberán salir vencedores de las legislativas y en San Pablo se posiciona para una fácil reelección Tarcisio de Freitas, un bolsonarista pro Trump que tendrá boleto para presidenciable en 2030 en caso de que venza Lula.

El PT, en cambio, buscará mantener Bahía, Rio Grande do Norte, Ceará y Piauí, estados del nordeste claves para la elección presidencial, pero también para resolver el interrogante mayor sobre la sucesión del fundador del partido.

Las claves son los estados del Sudeste, los más populosos donde se encuentra el 40% del electorado: San Pablo, Minas Geraís, Rio de Janeiro y Espirito Santo. En esta región se disputa voto a voto ya que Lula domina el nordeste y Bolsonaro el sur.

Paulo Teixeira, exministro de Desarrollo Agrario, dijo a El Destape este sábado que la clave estará en la movilización de los mayores de 70 que no tienen obligación de votar y en el Gran San Pablo.

La elección llega en medio de la peor crisis diplomática de Brasil y Argentina en dos siglos. Brasil ha retirado a su embajador de Buenos Aires luego de que Milei insultara a Lula y al juez Morais durante un acto en el que participó en San Pablo para apoyar a Flávio. Curiosamente el acto fue realizado en el mítico estadio municipal Pacaembú, que fue privatizado por la municipalidad de San Pablo y cuyo nombre ha cambiado a Mercado Livre Arena tras la adquisición del empresario Marcos Galperín.

Para el analista Vieira, una victoria de Flávio también cambiaría al Mercosur. El fallecido diplomático y vicecanciller Samuel Pinheiro Guimaraes solía decir que el Mercosur era una piedra en el zapato de Washington porque su creación y funcionamiento estaban fuera de su concepción para el continente.

"Si Flávio, Milei y el paraguayo Santiago Peña se unen, el Mercosur quizás no termine en su formato actual, pero sí puede transformarse profundamente. Existe una reivindicación de la derecha, principalmente en Brasil y Argentina, de conducir el Mercosur hacia una zona de libre comercio y abandonar el proyecto de integración más amplio, que quedó detenido en la etapa de una unión aduanera incompleta", dijo Vieira.

En 2022, apenas terminó el escrutinio, el entonces presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, llamó a Lula para felicitarlo y reconocer el resultado. Ahora, el gran interrogante se basa es si Trump será capaz de hacer lo mismo en tiempo y forma.

Una marea roja despidió a Lula ante su última elección

"De un lado, la democracia y la soberanía; del otro, la barbarie y la corrupción". Con ese dilema como eje, Lula cerró este sábado en San Pablo su última campaña, la séptima de su trayectoria presidencial ante una multitud durante una caminata por la Avenida Paulista, la calle Augusta hasta la central Plaza Roosevelt..

En el acto participaron el candidato a vicepresidente, Geraldo Alckmin; el candidato a gobernador de São Paulo, Fernando Haddad; y las candidatas al Senado Marina Silva y Simone Tebet.

"De un lado están la democracia, quienes defienden los derechos humanos, la educación, la ciencia y la tecnología, la ciudadanía, y del otro lado está la barbarie", dijo Lula, que fue trasladado en un escenario montado en una camioneta.

Lula pidió a militantes y simpatizantes que sigan buscando votos: "A partir de esta marcha nadie descansa. Hay que conversar con la gente en la calle, en el bar, en la iglesia, en el comercio, para convencer a todos de que vayan a votar".

El mandatario hizo además un llamado a los votantes mayores, un segmento que ha recibido atención durante la campaña y que podría reducir la posible abstención récord de estos comicios.

"Tenemos que convencer a las personas de 70 años de que tienen que votar por sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Nadie puede considerarse incapaz a los 70 años. Yo tengo 80 y me siento como un chico de 15", afirmó. Dijo esperar una victoria en la primera vuelta y pidió a sus seguidores que regresen a la Avenida Paulista cuando termine la votación.

Entre las medidas de su gobierno, destacó la exención del impuesto sobre la renta para quienes ganan hasta 5.000 reales (1000 dólares), el programa de inclusión universitaria Prouni, la construcción de institutos federales y el proyecto que prevé el fin de la jornada laboral 6x1 por una reducción de horas sin reducción de salario, que se votará en el Senado la próxima semana.

Lula también insistió en que creará mecanismos para que los bancos no puedan alentar con publiciada y marketing el envío de tarjetas de crédito a las personas que no pueden hacerse cargo de las deudas, un tema que afecta al endeudamiento de las familias. Es en ese marco , también, que Lula prohibió las apuestas deportivas en línea y abrió un frente de crisis con los clubes.

Este sábado afirmó que sus palabras habían sido distorsionadas. "Quien quiera tarjeta de crédito, que la pida al banco. El banco no puede estar mandándolas a las casas de las personas sin que las pidan", dijo.

"Las tarjetas de crédito son una cuestión de responsabilidad, porque los intereses son exorbitantes. Por eso, en el cuarto mandato vamos a moralizar todo este asunto del crédito en Brasil. ¿El sistema financiero quiere ganar dinero? Que gane dinero invirtiendo en producción, no extorsionando al pueblo brasileño con intereses inasequibles", afirmó.

Flávio Bolsonaro, motociata en homenaje a papá Jair

El bolsonarismo ha mostrado su fuerza en el interior de campaña con una caravana de motocicletas liderada por Flávio Bolsonaro para cerrar su campaña cubriendo un trayecto rutero entre dos ciudades de las más conservadoras del “Texas brasileño” en el interior del estado de San Pablo, Santa Barbara dOeste y Americana. Además de prometer el indulto al padre, Flávio denunció que la corte del país, el Supremo Tribunal Federal, “está protegiendo a Lula” durante la campaña.

El senador hizo un llamado a los votantes para que emitieran un "voto de protesta" contra la corrupción y a favor de "la libertad económica, la seguridad pública y la lucha contra los grupos criminales". Confiado, dijo que es posible vencer a Lula en primera vuelta. "La segunda vuelta está a más de tres semanas, un lapso que podría plantear nuevos retos y tensiones en la historia del país", declaró el candidato del Partido Liberal.