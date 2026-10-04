Elecciones en Brasil: Lula y Bolsonaro ya votaron en una jornada cargada de tensión e incertidumbre

Millones de brasileños votan este domingo para elegir a su próximo presidente, además de legisladores federales y locales, y gobernadores y alcaldes. Los dos principales candidatos, el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro emitieron su voto temprano a la mañana y marcaron el inicio de una jornada de mucha tensión y expectativa por cuál será la participación y si será posible tener un ganador esta noche o habrá que esperar a fin de mes al balotaje.

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Todos los actores políticos y sociales de relevancia están movilizados desde temprano. La sensación en Brasil es que este domingo se juega el destino del país por más de los cuatro años de mandato que se vienen. Por eso, la Conferencia Nacional de Obispos, una figura de la Iglesia Católica que se volvió protagónica en los últimos tiempos de la campaña, volvió a enviar hoy un fuerte mensaje que fue leído contra Bolsonaro y su candidatura.

"Confiamos nuestra patria a la protección de Nuestra Señora Aparecida. Que Dios nos conceda sabiduría y coraje para construir un Brasil reconciliado, soberano, justo y fraterno", pidieron los obispos en relación a la patrona nacional que sectores del bolsonarismo, fuertemente vinculados a los evangelistas, pidieron remover.

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