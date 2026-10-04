Michelle Bolsonaro fue electa senadora por el Distrito Federal de Brasil

Michelle Bolsonaro fue electa senadora por el Distrito Federal en las elecciones de Brasil y consiguió una de las dos bancas que estaban en juego este domingo. La ex primera dama, candidata del Partido Liberal (PL), obtuvo alrededor de 28% de los votos y quedó por delante de su compañera de lista que también asumió, Bia Kicis, y de las candidatas Leila do Vôlei (PDT) y Erika Kokay (PT). El candidato a senador Carlos Bolsonaro, hijo de Jair, también resultó electo por el distrito de Santa Catarina.

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Con el 91,46% de las urnas escrutadas, Michelle acumulaba 854.495 votos, mientras que Bia Kicis alcanzaba 808.293. La disputa por el Senado en el Distrito Federal se definió en una sola vuelta y los dos candidatos más votados obtuvieron las bancas, por lo que el PL se quedó con los dos lugares que se renovaban en esta elección.

La elección representa el desembarco institucional de Michelle, de 44 años, que hasta ahora no había ocupado cargos públicos. Es una dirigente con fuerte llegada al electorado bolsonarista y evangélico y durante el gobierno de su marido tuvo un papel central en la construcción del vínculo del espacio con iglesias y organizaciones religiosas. Ahora tendrá un mandato de ocho años en el Senado y buscará utilizar esa plataforma para ganar proyección nacional dentro del campo político de la derecha brasileña.

La pelea con Flávio y el nuevo escenario del bolsonarismo

La candidatura estuvo atravesada por una fuerte disputa familiar y política con Flávio Bolsonaro, senador y candidato presidencial del PL. En junio, Michelle protagonizó una disputa pública con su hijastro, a quien acusó de haberla tratado de manera irrespetuosa y humillante. El conflicto escaló hasta llegar a poner en duda su candidatura al Senado, hasta que ambos exhibieron una reconciliación pública.

Sin embargo, esa supuesta recomposición no se tradujo del todo, dado que Flávio y Michelle prácticamente no compartieron actos políticos durante el tramo final de la campaña y cada uno se concentró en su propia disputa electoral. Mientras él compite por la Presidencia de Brasil frente a Luiz Inácio Lula da Silva, ella consiguió este domingo una banca en el Senado.

Michelle además mantiene una relación directa con la estructura política de Jair Bolsonaro. Actualmente vive junto al expresidente, quien cumple prisión domiciliaria tras su condena por el intento de golpe de Estado. Durante la campaña, la ex primera dama presentó su candidatura como una misión encomendada por su marido y sostuvo una actividad política condicionada también por la necesidad de acompañarlo.

Michelle Bolsonaro junto a su esposo y ex presidente Jair Bolsonaro.

El Partido Liberal, mayoría en la Legislatura del DF

La otra gran noticia para el PL en el Distrito Federal fue la elección de Bia Kicis, dirigente ultraconservadora y evangélica que renovó ahora su banca en el Senado. Kicis, actual diputada federal, es una histórica aliada de Jair Bolsonaro y fue una de las figuras de la derecha que acompañó a Michelle durante la campaña.

Con Michelle y Kicis, el PL se quedó con las dos bancas del Senado que estaban en disputa en el Distrito Federal. La bancada se sumará a la de Damares Alves, cuyo mandato continúa hasta 2031, y dejará al Distrito Federal con tres senadoras identificadas con el espacio bolsonarista.