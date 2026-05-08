Quintela se opuso a la eliminación de las PASO de Milei, y apostó a una interna abierta del peronismo rumbo a 2027

En el marco de la reforma electoral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que busca eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el gobernador Ricardo Quintela rechazó la iniciativa libertaria e insistió en que es una herramienta clave.

"El peronismo tiene gente con mucha experiencia y capacidad demostrada, que puede administrar la cosa pública", expresó en diálogo con Radio 10, el mandatario de La Rioja. Fue así que el gobernador rechazó de plano la reforma electoral impulsada por La Libertad Avanza a nivel nacional en la que se eliminan las PASO, eje central del proyecto de reforma electoral enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Y destacó que la misma es clave para “dejar las reglas del juego claras, definidas e igualitarias para todos”.

“El peronismo tiene una propuesta electoral importante, con gente que sabe administrar la cosa pública, con experiencia y capacidad demostrada como Axel Kicillof, Sergio Uñac, Sergio Ziliotto o Gerardo Zamora”, agregó Quintela al referirse a los posibles postulantes presidenciales. Fue así que destacó la figura de la presidenta de Cristina Fernández de Kirchner.

Consultado sobre si participaría de esa eventual interna, admitió que le gustaría competir, aunque aclaró que hoy su prioridad es “lograr la unidad del Partido Justicialista”. Además promueve la unidad del espacio de cara a 2027, bajo la premisa de “dejar las diferencias de lado” para enfrentar a La Libertad Avanza.

Además, agregó que desde el PJ mantendrán su postura en contra de la eliminación de las elecciones primarias cuyo tratamiento se dará en primera instancia en el Senado de la Nación: “Vamos a procurar que se mantengan las PASO para garantizar reglas de juego claras e igualitarias”. Finalmente, remarcó que el desafío del peronismo es alcanzar consensos internos y subrayó: “Mi prioridad es acompañar a quien esté mejor posicionado en la sociedad”.

Pobre en el país libertario

Por la crisis que atraviesa el país, el gobernador Ricardo Quintela criticó una vez más el modelo de gobierno del presidente Javier Milei y cuestionó los números de pobreza producto de las políticas económicas del Gobierno nacional. Desde La Rioja, Quintela planteó que existe una fuerte diferencia entre el discurso oficial y la realidad cotidiana que atraviesan las familias argentinas y afirmó que "no sabe con qué cara el Gobierno dice que se redujo la pobreza".

En el mismo medio, señaló que en las provincias se percibe un crecimiento de la demanda en comedores comunitarios y una marcada caída del consumo. El mandatario riojano sostuvo que el impacto del ajuste recae principalmente sobre trabajadores y sectores medios, lejos de afectar a "la casta", como planteó el oficialismo nacional durante la campaña. "Dicen que hay superávit, pero es a costa del hambre de la gente", afirmó Quintela, quien también cuestionó la política económica encabezada por el ministro Luis Caputo.