Advierten sobre el cáncer de colon y refuerzan la detección temprana: así fue el encuentro en Formosa

En el marco del Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Colon, especialistas del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Pte. Dr. Néstor C. Kirchner de Formosa desarrollaron un espacio abierto a la comunidad con el objetivo de difundir información clave sobre la enfermedad.

La jornada de concientización se desarrolló en la intersección de la Peatonal Rivadavia y la calle España, donde personal de salud tomó contacto directo con los vecinos. El objetivo principal del encuentro fue difundir recomendaciones preventivas, detallar los diversos factores de riesgo y fomentar hábitos saludables que faciliten la detección temprana de enfermedades.

En diálogo con Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el especialista Gastón Benavídez advirtió sobre la alta frecuencia de esta patología y su estrecha vinculación con los hábitos alimenticios. En ese sentido, remarcó la importancia de vigilar señales de alerta específicas, como el sangrado en las heces.

Además, subrayó que los antecedentes familiares son "sumamente importantes tenerlas en cuenta y, en base a eso, después el médico definirá qué tipos de estudios deberá realizarse el paciente”.

La importancia del control

Los profesionales de la salud remarcaron que el primer paso es siempre acudir al médico de cabecera, quien determinará los estudios correspondientes. Entre ellos, mencionó la colonoscopía como el método más habitual, aunque aclaró que su indicación depende del profesional. A su vez, señaló que existen pruebas simples que permiten detectar rastros de sangre de manera preventiva.

Benavídez resaltó el papel fundamental que desempeñan las instituciones públicas en el fomento de la prevención. Señaló que áreas especializadas, como el servicio de Gastroenterología, son piezas clave para asegurar que la comunidad tenga un acceso ágil y directo a los controles necesarios y a las consultas profesionales pertinentes.

Finalmente, el referente recordó que el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia brinda tratamiento con radioterapia, al igual que también existen otros procedimientos, "como cirugías o incluso quimioterapia. Aunque esto es un estadio más avanzado o si el oncólogo lo requiere, se hace ese tipo de tratamiento con rayos".

Campañas en la provincia

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, la provincia fortaleció sus políticas sanitarias mediante un trabajo articulado entre los servicios de salud, educación y organizaciones civiles. La legisladora provincial Cristina Mirassou destacó que el enfoque principal es el diagnóstico oportuno para garantizar mayores posibilidades de recuperación y calidad de vida.

Bajo el lema de combatir esta enfermedad mediante la vacunación y los controles de tamizaje, se busca concientizar sobre la importancia de identificar lesiones precursoras antes de que se conviertan en cáncer. La estrategia local se apoya en la obligatoriedad y gratuidad de la vacuna contra el VPH, la cual se aplica en escuelas y centros de salud y así cumplir con la Ley de Sanidad Escolar. Actualmente, el esquema consiste en una dosis única a los 11 años, lo que permitió que una gran parte de las mujeres jóvenes en la provincia ya cuenten con protección contra las cepas cancerígenas.