El papa León XIV se dirige a Guinea Ecuatorial tras denunciar el autoritarismo

El papa León XIV habla durante una reunión con obispos, sacerdotes, consagrados y agentes de pastoral en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en Luanda, Angola

Por Joshua McElwee y Robbie ​Corey-Boulet

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL, 21 abr (Reuters) - El papa León XIV partirá el martes hacia Guinea Ecuatorial, gobernada por el presidente más longevo del mundo, en la última ‌etapa de una gira por cuatro ‌países africanos durante la cual el pontífice ha lanzado duras denuncias contra el despotismo y la desigualdad.

León, quien ha despertado la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con sus comentarios más contundentes, llegará desde Angola, donde el lunes lamentó que muchas personas en todo el mundo estuvieran siendo "explotadas por los autoritarios y defraudadas por los ricos".

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Sus declaraciones fueron la muestra más reciente de un nuevo y contundente estilo de expresión que ha adoptado durante su ​estancia en África.

El primer ⁠papa estadounidense tenía previsto llegar a Malabo, en la isla de Bioko, en el golfo ‌de Guinea, alrededor de las 11:45 hora local (1045 GMT), donde pronunciará un discurso ⁠ante los líderes políticos del país.

Se reunirá primero con ⁠el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien lleva en el poder desde 1979, tres años antes de la única otra visita papal a este país centroafricano, la del papa Juan Pablo ⁠II en 1982.

La llegada de León "supone una gran oportunidad para afirmar, de forma ​clara y convincente, que la dignidad humana, la justicia y la ‌rendición de cuentas no son opcionales, sino responsabilidades ‌esenciales del Gobierno", dijo a Reuters Tutu Alicante, un abogado y activista de derechos ⁠humanos de Guinea Ecuatorial afincado en Estados Unidos.

Más del 70% de la población del país, que asciende a 1,8 millones de habitantes, se identifica como católica.

Obiang, cuyo Gobierno supervisó un auge petrolero —ahora en declive— que comenzó en la década de 1990, ha sido ampliamente criticado como ​uno de ‌los líderes más represivos de la región.

Él niega las acusaciones de abusos contra los derechos humanos y corrupción.

Se espera que León, quien pasó décadas como misionero en Perú antes de convertirse en papa, hable en español durante su visita de dos días a la antigua colonia portuguesa y española.

EL PAPA VISITARÁ UNA PRISIÓN Y ⁠EL LUGAR DE LAS EXPLOSIONES

El papa está llevando a cabo una ambiciosa gira de 10 días por África, una de las más complicadas jamás realizadas por un líder católico, con paradas en 11 ciudades y pueblos de cuatro países, recorriendo casi 18.000 kilómetros en 18 vuelos.

El miércoles será el día más intenso de la gira, ya que el papa tomará tres vuelos para visitar tres ciudades de Guinea Ecuatorial.

En Bata, el papa visitará un centro de detención de alta seguridad que, según ‌Amnistía Internacional, es una de las tres instalaciones más notorias del país, donde los detenidos, incluidos los presos políticos, permanecen recluidos habitualmente durante años sin acceso a abogados ni a sus familias.

El Gobierno desestima las críticas a su sistema judicial y afirma que es una democracia abierta.

Alicante señaló que, aunque algunas instalaciones se habían acondicionado antes de la llegada de León, seguía siendo necesario ‌llevar a cabo reformas integrales y duraderas.

"La verdadera prueba será si las condiciones humanas, el acceso a la atención médica y los derechos básicos se mantienen mucho después de que concluya la visita papal", ‌dijo.

León también rezará en ⁠Bata, en el lugar donde en 2021 se produjeron una serie de explosiones en un cuartel militar que causaron la muerte de más de ​100 personas, un suceso que el Gobierno atribuyó al mal almacenamiento de municiones.

Activistas de derechos humanos han pedido una investigación independiente sobre el incidente, hasta ahora en vano.

Con información de Reuters