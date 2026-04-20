La violencia entre hinchas obliga a suspender el partido entre Olimpia y Cerro Porteño en Paraguay

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial. Fútbol - Copa Libertadores - Cuartos de Final - Partido de vuelta - Cerro Porteño vs River Plate - Estadio General Pablo Rojas, Asunción, Paraguay - 29 de agosto de 2019. Hinchas de Cerro Porteño

​Choques violentos entre hinchas y la policía obligaron ‌a suspender ‌el partido de la liga paraguaya que debían disputar el domingo Olimpia y Cerro Porteño en Asunción, dijo el Ministerio del ​Interior ⁠en un comunicado.

De acuerdo ‌con las autoridades, los ⁠incidentes fueron ⁠protagonizados por un sector de la hinchada de Cerro Porteño, ⁠lo que llevó a ​interrumpir temporalmente el ‌encuentro por motivos ‌de seguridad.

"Ante estos hechos, ⁠los efectivos policiales actuaron de manera inmediata para restablecer el orden y ​garantizar ‌la seguridad de los asistentes", señaló el comunicado.

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La policía agregó que ya está en marcha ⁠una investigación para identificar a los responsables.

"Los responsables (...) serán puestos a disposición del Ministerio Público a fin de que reciban sanciones ejemplares y ‌no vuelvan a ingresar a espectáculos deportivos", añadieron las autoridades.

Olimpia, Cerro Porteño y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) ‌no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios ‌realizadas fuera ⁠del horario laboral.

Con información de Reuters