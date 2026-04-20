La violencia entre hinchas obliga a suspender el partido entre Olimpia y Cerro Porteño en Paraguay

Choques violentos entre hinchas y la policía obligaron a suspender el partido de la liga paraguaya que debían disputar el domingo Olimpia y Cerro Porteño en Asunción, dijo el Ministerio del Interior en un comunicado.
De acuerdo con las autoridades, los incidentes fueron protagonizados por un sector de la hinchada de Cerro Porteño, lo que llevó a interrumpir temporalmente el encuentro por motivos de seguridad.
"Ante estos hechos, los efectivos policiales actuaron de manera inmediata para restablecer el orden y garantizar la seguridad de los asistentes", señaló el comunicado.
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La policía agregó que ya está en marcha una investigación para identificar a los responsables.
"Los responsables (...) serán puestos a disposición del Ministerio Público a fin de que reciban sanciones ejemplares y no vuelvan a ingresar a espectáculos deportivos", añadieron las autoridades.
Olimpia, Cerro Porteño y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios realizadas fuera del horario laboral.
Con información de Reuters