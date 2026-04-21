Hasta cuándo llueve: el pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario hoy, martes 21 de abril de 2026

Santa Fe nublado.

La humedad no da tregua en el Litoral. Este martes 21 de abril de 2026 amaneció con el sello característico del otoño santafesino: gris, pesado y bajo agua. La realidad en la provincia de Santa Fe marca una agenda propia, con precipitaciones que complicaron el tránsito temprano en los accesos a Rosario y la capital provincial.

Sin embargo, el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) traen un alivio inminente. La inestabilidad que marcó el inicio de la jornada tiene las horas contadas, aunque el descenso de temperatura será el próximo gran protagonista de la semana, lo que obliga a sacar definitivamente las mantas del placard en una temporada que, hasta ahora, se venía mostrando bastante benévola.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes

Para esta ciudad, el pronóstico es de una mejoría progresiva. Durante la mañana del martes, las probabilidades de lluvia se mantuvieron en un rango alto, de entre el 40% y 70%, con temperaturas que oscilaron los 19°. No obstante, para la tarde y noche, el agua se retira: la probabilidad de precipitaciones cae drásticamente a un 0%.

Pronóstico de Rosario.

La máxima de hoy llegará a los 21°, pero atención al dato de mañana, miércoles 22: el cielo estará despejado, pero la mínima se desplomará hasta los 11°. Es un cambio brusco que marca el fin de la humedad asfixiante de los últimos días y el ingreso de una masa de aire más seco y frío.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este martes

En la capital provincial, el panorama es similar pero con una salida del sol un poco más apresurada. Si bien la mañana registró lluvias moderadas (con una probabilidad de hasta el 70%), ya para la tarde se espera un cielo mayormente nublado pero sin agua, con una temperatura estable en torno a los 21°.

Pronóstico de Santa Fe.

Al igual que en Rosario, el miércoles 22 será el día del "quiebre". Si bien la máxima se mantendrá en los 20°, la mínima bajará a los 13°. La capital provincial vivirá una jornada de miércoles y jueves con sol pleno, ideal para secar las veredas.

Pronóstico extendido del SMN: ¿qué esperar para el resto de la semana?

Un dato que no debe pasar desapercibido para quienes transitan las rutas santafesinas es lo que sucederá el jueves 23. Según el pronóstico extendido del SMN, se espera un incremento notable en las ráfagas de viento, que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Este fenómeno, sumado a una máxima que volverá a trepar a los 23°, generará un ambiente de "primaverita" breve antes de que el frío se asiente definitivamente.