Un joven destrozó a Milei y dejó a todos mudos en La Nación Más: "Reverendo"

Un joven destrozó a Milei y dejó a todos mudos en La Nación Más.

En la pantalla de La Nación Más, un canal afín al gobierno de Javier Milei, un móvil en vivo dejó en evidencia el enojo popular. Un cronista consultó a tres jóvenes sobre su situación financiera y la última respuesta descolocó a todos en el estudio con una dura crítica al jefe de Estado.

La interacción comenzó con una simple encuesta al paso. El reportero interrogó al grupo para conocer su nivel de poder adquisitivo en la actualidad. "Les hago una pregunta a los tres, ¿sí? Vamos de a uno. ¿Cómo está tu economía hoy? ¿Bien, mal, normal, regular, mejor, peor?", consultó. La primera chica optó por la cautela y contestó: "Regular". Su compañero a un lado repitió la misma palabra con un tono de visible resignación.

La bronca de uno de los jóvenes contra Milei

Sin embargo, el tercer integrante del grupo rompió el molde y volcó toda su indignación frente a la cámara. Con un lenguaje frontal, el joven descartó cualquier término moderado para graficar su crisis. "No, para el culo. Para el reverendo culo", disparó sin ningún tipo de filtro.

Un joven destrozó a Milei y dejó a todos mudos en La Nación Más.

Sorprendido por el exabrupto, el periodista intentó indagar sobre el origen temporal de este declive económico. "¿Hace cuánto?", preguntó de inmediato. "Hace un montón", replicó el entrevistado. Lejos de conformarse con esa contestación, el comunicador buscó una mayor precisión de fechas. "¿Meses, años?", insistió. Fue en ese exacto momento cuando el ciudadano lanzó la frase letal que paralizó al noticiero oficialista. "Desde que asumió Milei", sentenció de forma categórica.