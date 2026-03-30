La burrada de Analía Franchín al hablar sobre el alumno que mató a un compañero: "Yo en este caso..."

La burrada de Analía Franchín al hablar sobre el alumno que mató a un compañero.

Tras el violento episodio donde un alumno mató a su compañero, la panelista Analía Franchín lanzó una serie de repudiables declaraciones en la pantalla de Telefe. Frente a un suceso tan doloroso, la comunicadora ofreció un análisis superficial.

En A la Barbarossa, Franchín abordó primero el acceso a las plataformas digitales. "Es algo imparable, pero nosotros les estamos dando el permiso para que usen las redes sociales", arrancó su polémica exposición.

Luego, vinculó el homicidio con el entretenimiento virtual. Con total liviandad, apuntó contra los videojuegos. "Nosotros les permitimos, yo en este caso puntualmente no, el GTA está prohibido en mi casa. El 90% de los adolescentes juegan al GTA, que se trata de matar gente, de violar mujeres y todo lo demás, cambiando la fecha de nacimiento", aseguró frente a las cámaras.

Para profundizar su teoría, la figura desvió la culpa hacia los tutores legales de los menores. Su argumento incluyó acusaciones sobre conductas completamente ajenas al doloroso caso santafesino. "Chicos, lo sabemos todas las fiestas que hay los fines de semana con los DNI truchos. Los padres ayudan a los chicos a hacer eso", sostuvo.

La burrada de Analía Franchín al hablar sobre el alumno que mató a un compañero.

Analía Franchín: "Los padres somos los principales responsables"

Finalmente, exculpó a las empresas tecnológicas y reiteró su insólita condena hacia el entorno íntimo. "Entonces, no le echemos la culpa a las redes sociales, ni a Facebook ni a Instagram ni nada. Los padres somos los principales culpables de todo lo que está sucediendo. Los padres", remató.