Figura de América hizo una fuerte denuncia contra Pergolini: “Acoso sexual”

Pergolini complicado por estos dichos.

La periodista se comunicó en vivo con SQP (América TV) para aclarar los motivos de sus dichos en Qué Miedo (Border Periodismo), su ciclo de streaming, donde había apuntado contra el conductor tras escucharlo hablar sobre Ni Una Menos en Otro Día Perdido (El Trece). Pero la charla tomó un giro inesperado: aseguró haber sido víctima de acoso sexual en el medio donde trabajó entre 2004 y 2007.

¿Quién es la periodista que hizo una fuerte denuncia?

Se trata de María Julia Oliván, quien relató: "Hice el comentario no por cómo hablaba hace 20 años en los medios, sino por una experiencia personal que tuve trabajando en Cuatro Cabezas en 2005, en su oficina, situación desagradable de acoso sexual", lanzó ante la conductora. Y agregó que, en aquel momento, "nadie denunciaba esos casos".

María Julia Oliván contó un feo momento con Pergolini-

Según su testimonio, el episodio condicionó su salida de la productora. "Estábamos los dos solos en la misma oficina. Tenía 30 años, me estaba comprando mi departamento, estaba endeudada", recordó. Contó que, tras un viaje de trabajo a España, al regresar la despidieron: "Tengo que sobrevivir, seguir trabajando, no sabía qué hacer".

Los cruces posteriores con Pergolini

Oliván aseguró que nunca llegaron a hablar de lo ocurrido, pese a coincidir en distintas oportunidades. "Con Mario me crucé en un banco. No pretendía saludarlo y él me dijo: 'Si nos hacemos los boludos, no nos vamos a saludar nunca'", relató. También recordó un encuentro en el programa de Jorge Lanata, donde charlaron "naturalmente", aunque "jamás se cruzó el tema".

La periodista contó que durante años intentó entender su desvinculación: "Les pregunté muchas veces qué error había cometido. Me dio la noticia el director de contenidos. Jamás quiso tener una secretaria mujer; no le gustaba trabajar con mujeres", apuntó sobre el clima laboral.

"Esto me hizo generar Border"

Visiblemente movilizada, explicó por qué decidió hablar dos décadas después. "No tenía pensado contar nada porque pasaron 20 años (...) Cuando uno sufre una situación tan traumática, también hay consecuencias económicas", expresó, y describió años de desgaste personal hasta poder rehacerse. Finalmente, cerró con un mensaje de reconstrucción: "Este sufrimiento me hizo generar Border. Me fortaleció y entonces dije: 'Ya está'".