El contundente mensaje de Lali Espósito contra Javier Milei.

Lali Espósito realizará este domingo 7 de junio el segundo de sus dos recitales programados para este fin de semana en River, donde promete una nueva noche mágica, plagada de momentos memorables para aquellos que concurran.

Lejos de ser palabras vacías, es algo que ya atestiguaron los que fueron al Monumental este sábado: la reconocida cantante hizo delirar al público con sus temas más memorables, con homenajes al Indio Solari y, por supuesto, referencias al gobierno de Javier Milei que tanto critica.

Lali Espósito durante su recital en River.

El contundente comentario de Lali Espósito al Gobierno

En determinado momento del show, Lali se dirigió a sus fanáticos con un tono muy solemne, cortando lo festivo del evento para hacer llegar un mensaje con profundo significado.

"Quiero pedir un minuto de silencio, siendo tantos, por todas las víctimas de la violencia machista que este Gobierno niega", lanzó la artista, añadiendo que es también "por todas las mujeres que han sido víctimas, y por todos los niños y niñas que se quedaron sin sus madres", así como también "por las vidas arrebatadas de adolescentes como Agostina y como Dulce".

"Por eso si les parece, si me acompañan, quisiera pedir un minuto de silencio por todas ellas", concluyó, para luego poner sus manos detrás y mirar al frente sin emitir palabra alguna, algo que fue acompañado por todos.

Los casos a los que Lali hizo alusión fueron los de Agostina Vega y Dulce María Candia, de 14 y 17 años respectivamente, quienes fueron asesinadas en las últimas semanas luego de estar desaparecidas por varios días, ambas en el marco de femicidios. Estos hechos suscitaron indignación no solo en Córdoba o en Misiones, donde acontecieron, sino en todo el país. Muestra de ello dio Lali con ese gesto, criticando además a Javier Milei y su partido, que en diferentes ocasiones manifestaron su deseo de suprimir la carátula de "femicidio" en el apartado legal.