La campaña “55 Aniversario” de COTO fue reconocida en los Premios Buenos Anuncios DIGITAL 2025.

COTO fue reconocido en una nueva edición de los Premios Buenos Anuncios DIGITAL 2025, una distinción que destaca a las campañas publicitarias más eficientes y relevantes del año.

La compañía argentina recibió la estatuilla por su comercial “55 Aniversario”, protagonizado por el futbolista campeón del mundo Rodrigo De Paul, una campaña que logró gran repercusión y conexión con el público.

Los Premios Buenos Anuncios, organizados por la Cámara Argentina de Anunciantes, reconocen la eficiencia publicitaria de los comerciales emitidos en TV y YouTube que mejor cumplen con objetivos clave de comunicación como:

Generar impacto y recordación

Construir brand equity

Incrementar la predisposición de compra de los consumidores

Para la evaluación, el certamen cuenta con el respaldo metodológico de The Harris Poll y Google, a través del ranking YouTube Ads Leaderboard, que distingue los anuncios más vistos y compartidos por el público argentino.

El comercial protagonizado por Rodrigo De Paul fue premiado por su eficiencia publicitaria.

🎬 Una campaña desarrollada íntegramente por COTO

Uno de los aspectos destacados de este reconocimiento es que toda la campaña fue desarrollada de manera interna por el propio equipo de colaboradores de COTO, incluyendo anunciante, creatividad y estrategia de medios.

Desde la compañía señalaron que este premio reafirma el compromiso de la marca con la generación de contenidos relevantes, capaces de conectar genuinamente con las audiencias y alineados con las nuevas expectativas del consumidor actual.

Con esta distinción, COTO consolida su posicionamiento no sólo como una de las compañías líderes del país, sino también como una marca que apuesta por la innovación y la comunicación efectiva.