Quiénes no cobran la Tarjeta Alimentar y AUH en abril 2026

Aumento abril AUH y Tarjeta Alimentar

La ANSES confirmó los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar para abril, en un esquema de asistencia que puede superar los $500.000 mensuales para determinados hogares. Sin embargo, no todos los beneficiarios acceden a estos ingresos, ya que existen condiciones específicas que pueden excluir del cobro.

Ambos programas están destinados a familias con hijos a cargo y buscan garantizar ingresos básicos y acceso a alimentos, pero su alcance depende del cumplimiento de una serie de requisitos estrictos.

ANSES: quiénes no cobran la AUH en abril de 2026

La AUH está dirigida a hogares con hijos menores de 18 años en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, quedan fuera del beneficio quienes:

Superan los límites de ingresos establecidos por el sistema.

No tienen actualizados sus datos personales o familiares en ANSES.

No cumplen con la presentación de la Libreta AUH, que certifica controles de salud y escolaridad.

No acreditan la condición de alumno regular de los menores.

No cumplen con los controles sanitarios obligatorios.

Además, es importante tener en cuenta que el 20% del monto mensual de la AUH se retiene y solo se paga una vez presentada la libreta correspondiente. Quienes no cumplen con este requisito no acceden a ese porcentaje acumulado.

ANSES: quiénes cobran beneficios sociales en abril

Quiénes no cobran la Tarjeta Alimentar

En el caso de la Tarjeta Alimentar, el beneficio se otorga automáticamente a quienes ya perciben la AUH, pero también tiene condiciones que pueden dejar afuera a ciertos grupos:

Familias que no están registradas como beneficiarias de AUH.

Hogares sin hijos menores de 18 años.

Beneficiarios con datos desactualizados en el sistema.

Casos en los que no se acrediten controles de salud y asistencia escolar.

El programa está orientado exclusivamente a la compra de alimentos y no requiere inscripción adicional, pero depende directamente de la situación registrada en ANSES.

ANSES: quiénes no cobran AUH en abril

ANSES: cuánto se puede cobrar y por qué algunos no acceden

Una familia puede alcanzar ingresos de hasta $518.226 al combinar AUH y Tarjeta Alimentar, por ejemplo en casos donde hay un hijo con discapacidad, otro sin discapacidad y dos menores a cargo que habilitan el cobro del refuerzo alimentario.

Sin embargo, este monto solo está disponible para quienes cumplen con todos los requisitos del sistema. La falta de actualización de datos o el incumplimiento de las condiciones puede implicar la suspensión del beneficio.

Desde ANSES recuerdan que es fundamental mantener actualizada la información personal y del grupo familiar para evitar interrupciones en el cobro. Además, el cumplimiento de los controles de salud y educación no solo es obligatorio, sino que también condiciona el acceso pleno a los beneficios, especialmente en el caso de la AUH.