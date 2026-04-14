Quiénes no cobran la Tarjeta Alimentar y AUH en abril 2026

La ANSES confirmó los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar para abril, en un esquema de asistencia que puede superar los $500.000 mensuales para determinados hogares. Sin embargo, no todos los beneficiarios acceden a estos ingresos, ya que existen condiciones específicas que pueden excluir del cobro.
Ambos programas están destinados a familias con hijos a cargo y buscan garantizar ingresos básicos y acceso a alimentos, pero su alcance depende del cumplimiento de una serie de requisitos estrictos.
ANSES: quiénes no cobran la AUH en abril de 2026
La AUH está dirigida a hogares con hijos menores de 18 años en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, quedan fuera del beneficio quienes:
- Superan los límites de ingresos establecidos por el sistema.
- No tienen actualizados sus datos personales o familiares en ANSES.
- No cumplen con la presentación de la Libreta AUH, que certifica controles de salud y escolaridad.
- No acreditan la condición de alumno regular de los menores.
- No cumplen con los controles sanitarios obligatorios.
Además, es importante tener en cuenta que el 20% del monto mensual de la AUH se retiene y solo se paga una vez presentada la libreta correspondiente. Quienes no cumplen con este requisito no acceden a ese porcentaje acumulado.
Quiénes no cobran la Tarjeta Alimentar
En el caso de la Tarjeta Alimentar, el beneficio se otorga automáticamente a quienes ya perciben la AUH, pero también tiene condiciones que pueden dejar afuera a ciertos grupos:
- Familias que no están registradas como beneficiarias de AUH.
- Hogares sin hijos menores de 18 años.
- Beneficiarios con datos desactualizados en el sistema.
- Casos en los que no se acrediten controles de salud y asistencia escolar.
El programa está orientado exclusivamente a la compra de alimentos y no requiere inscripción adicional, pero depende directamente de la situación registrada en ANSES.
ANSES: cuánto se puede cobrar y por qué algunos no acceden
Una familia puede alcanzar ingresos de hasta $518.226 al combinar AUH y Tarjeta Alimentar, por ejemplo en casos donde hay un hijo con discapacidad, otro sin discapacidad y dos menores a cargo que habilitan el cobro del refuerzo alimentario.
Sin embargo, este monto solo está disponible para quienes cumplen con todos los requisitos del sistema. La falta de actualización de datos o el incumplimiento de las condiciones puede implicar la suspensión del beneficio.
Desde ANSES recuerdan que es fundamental mantener actualizada la información personal y del grupo familiar para evitar interrupciones en el cobro. Además, el cumplimiento de los controles de salud y educación no solo es obligatorio, sino que también condiciona el acceso pleno a los beneficios, especialmente en el caso de la AUH.