Crisis del consumo en Jujuy: advierten que ya cerraron "más de 100 negocios" en la Capital

El sector comercial de la provincia de Jujuy sufre las consecuencias de las medidas del gobernador Carlos Sadir y el presidente Javier Milei. La crisis se profundiza: el vicepresidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Alejandro Bustamante, advirtió que ya cerraron "más de 100 negocios" en la capital y señaló que "la realidad es muy preocupante".

La actividad comercial en San Salvador de Jujuy atraviesa uno de sus momentos más críticos. Tras un 2025 marcado por la caída del consumo, el comienzo de este nuevo año agrava la situación: las ventas bajaron de manera notable y cada vez más comerciantes deben tomar la decisión de bajar las persianas de sus locales.

Bustamante atribuyó este escenario a una combinación de factores que golpean de lleno al comercio. “Es un combo explosivo: tenemos un aumento muy fuerte de costos y, al mismo tiempo, una caída considerable del consumo. Eso hace que la actividad se vuelva insostenible”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que muchos comerciantes están sosteniendo sus negocios en condiciones límite, ya que "algunos dejan de pagar impuestos o servicios para poder seguir, pero eso termina generando deudas, embargos y el cierre definitivo". De esta manera, señaló que este "es un círculo muy difícil de sostener”.

Además, mencionó otros factores que impactan en la actividad, como el aumento de tarifas, alquileres y combustibles. “Todo sube y eso repercute directamente en nuestros costos, especialmente en una provincia como la nuestra, donde dependemos mucho del transporte”, indicó en declaraciones para Todo Jujuy.

Según advierten desde el sector, ya no se trata solo de una migración hacia segundas marcas, sino de una paralización directa del flujo de ventas en rubros como indumentaria, calzado y electrodomésticos, que hoy registran caídas de actividad de doble dígito.

Crisis comercial en Jujuy: buscan soluciones para hacerle frente al momento

Frente a este panorama, desde la Cámara mantuvieron reuniones con concejales para buscar alternativas que alivien la situación. “Hemos planteado la posibilidad de suspender o reducir algunas tasas municipales y también medidas que incentiven el consumo local. La recepción fue positiva y ahora esperamos respuestas concretas”, señaló.

No obstante, Bustamante advirtió que las soluciones de fondo exceden el ámbito local. “Lo que realmente necesitamos es que la gente recupere su poder adquisitivo y que las políticas económicas apunten a fortalecer el consumo interno. Porque en lo macro puede haber buenos números, pero en la micro la situación es cada vez peor”, apuntó.

En marzo de 2026, una familia tipo (cuatro integrantes) en Jujuy necesitó $1.396.662,66 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no ser considerada pobre, lo que reflejó un aumento del 5%. Para no caer en la indigencia (Canasta Básica Alimentaria - CBA), el mismo hogar necesitó $631.460.