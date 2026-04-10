De cuánto es el salario mínimo de jubilados en abril 2026: cuánto cobran

Cuánto cobran los jubilados con aumento

La ANSES oficializó los valores de las jubilaciones para abril de 2026, en un mes que llega con aumento por movilidad y la continuidad del bono extraordinario destinado a reforzar los ingresos de los adultos mayores.

El ajuste se da en el marco de la fórmula vigente, que estableció una suba del 2,9% en los haberes previsionales, en línea con la inflación registrada en febrero. A este incremento se suma un refuerzo de $70.000, dispuesto por el Gobierno a través del Decreto 213/2026.

Cuánto cobran de mínima los jubilados

Cuánto cobra un jubilado en abril de 2026

Con la actualización aplicada, el haber mínimo garantizado se ubica en $380.319,31. Sin embargo, al sumarse el bono extraordinario, el ingreso total para quienes perciben la jubilación mínima asciende a $450.319,31.

Este adicional tiene carácter no remunerativo, no sufre descuentos y no se computa para otros conceptos, lo que implica que se cobra íntegramente junto con el haber mensual. En tanto, la jubilación máxima también se actualiza con el 2,9% y alcanza los $2.559.188,80 en abril.

Aumento de los jubilados en ANSES

ANSES: qué pasa con las pensiones

Las pensiones también reflejan el impacto del aumento y el refuerzo:

PUAM: $304.255,44, que con el bono llega a $374.255,44

$304.255,44, que con el bono llega a PNC por invalidez y vejez: $266.223,52, con un total de $336.223,52 al sumar el adicional

De esta manera, el bono vuelve a posicionarse como un componente central del ingreso previsional, especialmente para quienes se encuentran en la base del sistema.

Cuándo cobran los jubilados

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI. Para quienes perciben la mínima, las fechas comienzan el 10 de abril y se extienden hasta el 23. En tanto, los jubilados que superan el haber mínimo cobran en la última semana del mes, entre el 24 y el 30 de abril.

En abril de 2026, la combinación de aumento por movilidad y bono extraordinario eleva el ingreso mínimo por encima de los $450.000, en un contexto donde las medidas buscan sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.