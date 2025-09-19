Luego de la derrota del Gobierno con los vetos en el Congreso, el riesgo país se disparó el jueves para ubicarse en 1.428 puntos básicos y el dólar mayorista tocó la banda superior de 1.474,50 pesos, por lo que el Banco Central debió salir a vender 379 millones de dólares para contener el tipo de cambio. Además, los bonos soberanos se hundieron en niveles de dos dígitos, profundizando la crisis de confianza en el plan económico del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Cómo siguen el riesgo país, el dólar y la brecha tras el jueves negro
Ayer, el Banco Central vendió casi 400 millones de dólares en la banda superior y el riesgo país superó los 1.400 puntos.
Hernán Lacunza defendió a Caputo por sus declaraciones sobre la venta de dólares
El exministro de Economía Hernán Lacunza defendió este viernes las últimas declaraciones de Luis Caputo sobre la venta de dólares para sostener el techo de las bandas.
"Está bien. Es disuasivo, no puede decir otra cosa. Si titubea, es cartera. Decirlo está bien. Hacerlo es más delicado", afirmó Lacunza en un posteo en X.
Así, se refirió a la frase del ministro de Economía, quien en el streaming Carajo dijo ayer que va a "vender hasta el último dólar en el techo de la banda", luego de que el Banco Central se viera forzado a vender 379 millones de dólares para contener el tipo de cambio.
Cachanosky criticó la vuelta del "cepo" para ejecutivos
El economista Roberto Cachanosky criticó al Gobierno por la vuelta del "cepo" al dólar para grandes ejecutivos, según lo que resolvió el Banco Central el jueves por la noche.
"Caputo dice que hay dólares para todos, pero pone un cepo", cuestionó el economista liberal pero opositor al gobierno de Milei en un posteo en X.
Milei pone cepo a traders y busca los dólares de exportadores de servicios
En crisis por la masiva venta de dólares para contener el precio de la divisa, el Gobierno busca nuevas medidas para engrosar las arcas de Estado y así llegar con aire al 26 de octubre.
En medio de la crisis cambiaria que llevó el dólar a un techo histórico y obligó al Banco Central (BCRA) a vender millones de dólares para contener su precio, el gobierno de Javier Milei dispuso dos nuevas medidas para evitar la pérdida de reservas y buscar más divisas. Por un lado, estableció que los traders, accionistas y directivos de entidades financieras ya no puedan operar libremente con dólares. Al mismo tiempo, eliminó el límite de US$ 36.000 anuales que podían ingresar al país los freelancers que trabajan para empresas del exterior.
Economista amigo de Milei habló de default: "Solo Dios sabe"
Juan Carlos de Pablo se refirió a la crisis económica luego de que el Banco Central tuviera que vender más de 400 millones de dólares en el techo de las bandas.
Juan Carlos de Pablo, economista amigo del presidente, Javier Milei, se refirió este viernes a la crisis económica y admitió que no sabe si alcanzarán las reservas para sostener el precio del dólar en el techo de la banda hasta las elecciones de fines de octubre, mientras que se refirió a la posibilidad de que Argentina vuelva a entrar en default.
Caputo defendió las bandas cambiarias: "Vamos a vender hasta el último dólar"
El ministro de Economía aseguró que el Gobierno no se va a "mover del programa", en el que confía "plenamente".
En medio de la crisis cambiaria, el ministro de Economía, Luis Caputo, negó que el Gobierno nacional vaya a eliminar el sistema de flotación entre bandas. "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda", expresó el funcionario en el canal de stream Carajo.