Cómo siguen el riesgo país, el dólar y la brecha tras el jueves negro

El exministro de Economía Hernán Lacunza defendió este viernes las últimas declaraciones de Luis Caputo sobre la venta de dólares para sostener el techo de las bandas.

"Está bien. Es disuasivo, no puede decir otra cosa. Si titubea, es cartera. Decirlo está bien. Hacerlo es más delicado", afirmó Lacunza en un posteo en X.

Así, se refirió a la frase del ministro de Economía, quien en el streaming Carajo dijo ayer que va a "vender hasta el último dólar en el techo de la banda", luego de que el Banco Central se viera forzado a vender 379 millones de dólares para contener el tipo de cambio.