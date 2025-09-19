Economista amigo de Milei habló de default: "Solo Dios sabe si alcanzan las reservas"

Juan Carlos de Pablo, economista amigo del presidente, Javier Milei, se refirió este viernes a la crisis económica y admitió que no sabe si alcanzarán las reservas para sostener el precio del dólar en el techo de la banda hasta las elecciones de fines de octubre, mientras que se refirió a la posibilidad de que Argentina vuelva a entrar en default.

"No sé si este esquema es sostenible hasta las elecciones", afirmó De Pablo en diálogo con El Destape AM 1070 en referencia a la flotación del dólar entre las bandas cambiarias establecidas por el Banco Central, luego de que la divisa tocase el techo y el Banco Central se viera forzado a vender más de 400 millones de dólares en solo dos jornadas.

Noticia en desarrollo