El gobierno de la provincia de Buenos Aires realizó un relevamiento que arrojó que, actualmente, unos 1100 countries, clubes de campo y barrios cerrados no pagan impuestos desde hace 20 años en territorio bonaerense por no tener presentado el total de la documentación.

“Hay 350 barrios convalidados, 602 fuera de norma, esto es que son barrios loteados que por diferentes razones no pudieron poner en regla; y además se anotaron 97 emprendimientos en el Empadronamiento y Puesta a Norma de Conjuntos Inmobiliarios Consolidados”, detalló Teresa García, ministra de gobierno a El Destape Radio.

En tanto, el director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, amplió las cifras mencionadas por García y manifestó que “hay un total de 871 barrios cerrados, de los cuales 270 barrios de esas características no están registrados formalmente, por lo que no paga los impuestos correspondientes”.

¿Cuánto representa en términos de recaudación para la Provincia? “Implica una pérdida de, como mínimo, $1.500 millones de pesos al año para el fisco bonaerense, es decir un cuarto de la recaudación”, ratificó Girard.

Hasta el momento la disparidad de las cifras entre ARBA y el Ministerio de Gobierno se debe a varios factores: el primero es que el relevamiento aún no finalizó lo que posibilita que cada cifra detallada aumente. En tanto, la forma de contar cada uno de los emprendimientos en el ente de Recaudación se rige por distintas leyes; no es lo mismo un barrio cerrado o country, que uno de campo o de otras características. En cambio, en el área de Gobierno el registro con el que contaban incluía otro tipo de edificaciones como algunos barrios abiertos con idiosincrasia y funcionamiento idéntico al de uno cerrado, que además tampoco abona los cánones correspondientes.

Por su parte desde ARBA indicaron que “se realizan inspecciones oculares presenciales sobre las urbanizaciones cerradas, luego se les cursan notificaciones e intimaciones, y ahí avanza el trámite, que muchas veces termina judicializado porque los desarrolladores eligen no pagar”. En ese sentido, "en lo que va del año detectamos 410 mil metros cuadrados sin declarar, y a través de pre fiscalizaciones en 480 barrios estimamos que hay otros 2 millones de metros cuadrados no declarados", detalló el funcionario.

Según pudo averiguar El Destape, el 82,9% de los Barrios Registrados de la Provincia de Buenos Aires se concentran en 16 ciudades, todas pertenecientes al AMBA. De esa cifra, el 55% está radicados en Escobar, Pilar, Presidente Perón, Tigre, Luján, Ezeiza, Esteban Echeverría. Por último y para especificar la concentración inmobiliaria, en Pilar hay 137 barrios cerrados, en Tigre 80 y en Escobar 42, concentrando el 45,6%. Los números se desprenden de la dirección de Catastro bonaerense.

Respecto de las declaraciones del gobernador Axel Kicillof, quien sinceró la problemática y expresó: “La mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, entonces no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierra. Hay que regularizarlo”, el titular de ARBA analizó que “de lo que dijo el Gobernador hay mucha mala intención en la lectura que se hizo desde Juntos por el Cambio, que está en ‘modo oposición’ no importa lo que sea”.

“No tiene sentido pensar que es un ataque a los bonaerenses que viven en countries. La mitad del nuevo suelo en la provincia desde 2005 son urbanizaciones cerradas. Estar en contra de eso es como estar en contra de la fuerza de gravedad. Plantearlo como un ‘ellos o nosotros’ es parte de la lógica política de una oposición que está en ‘modo oposición full’ en un contexto muy delicado como el que estamos viviendo”, dijo.