Hay 1100 countries que no pagan impuestos en la Provincia de Buenos Aires Unos 1100 countries, clubes de campo y barrios cerrados no pagan impuestos desde hace 20 años en territorio bonaerense. El Plan del gobierno de Kicillof vs. el crecimiento exponencial del lobby inmobiliario en Capital Federal.

26 de octubre, 2020 | 11.37 Por Belén Bartoli A principio del mes de octubre, el gobernador Axel Kicillof, presentó el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat que prevé una inversión de más de $190 mil millones en tres años. Uno de los objetivos de dicho programa es la creación de un mapa de tierras en la Provincia, tarea que tiene a cargo la ministra de Gobierno, Teresa García. ¿Por qué sube el dólar? Hasta el momento, se relevaron que unos 1100 countries, clubes de campo y barrios cerrados no pagan impuestos desde hace 20 años en territorio bonaerense por no tener presentado el total de la documentación. “Hay 350 barrios convalidados, 602 fuera de norma, esto es que son barrios loteados que por diferentes razones no pudieron poner en regla; y además se anotaron 97 emprendimientos en el Empadronamiento y Puesta a Norma de Conjuntos Inmobiliarios Consolidados”, detalló García a El Destape Radio y agregó: “Sobre la tierra fiscal de la Provincia, en los últimos 30 años, se hizo un uso y en algunos casos abuso de la tierra fiscal. Donde más claramente se ve es en el zona de la ribera y del Delta, allí hay muchísimas empresas y/o emprendimientos que hacen uso de la tierra y hace dos décadas que no pagan canon”. Hasta el momento, en los barrios cerrados, clubes de campo y de chacra se cobran expensas: “Sobre la totalidad de extensión del predio se divide entre la cantidad de viviendas en el barrio y se le cobra un proporcional y eso es errático”, explicó García, por ello “vamos a intimar a las empresas y/o emprendimientos a que paguen el canon que corresponde, porque esto va a significar más recaudación municipal, para la provincia y además las familias van a poder la escriturar”. Cruces de la oposición El debate por el uso de las tierras se puso nuevamente en agenda tras las declaraciones durante el fin de semana, por el gobernador Axel Kicillof, quien afirmó a la agencia Télam que “no había un mapa de la disponibilidad de tierra pública y privada para la ampliación de oferta. Era la nada misma y sobre ella montados muchísimos negocios privados. La mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, entonces no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierra. Hay que regularizarlo”. Luego de conocerse las declaraciones la oposición atacó su postura. El diputado nacional y ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, afirmó que “Kicillof cruzó la raya de la racionalidad política. Avalar la toma de tierras con argumentos extraviados solo genera más incertidumbre y promueve inseguridad legal. Defienda la propiedad privada, gobernador. ¡Póngase del lado de la ley!”. Mientras que en la provincia de Buenos Aires hay 1.100 barrios que tienen algún tipo de irregularidad, cifra que podría ascender ya que el relevamiento no está finalizado, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el uso del suelo está pensado desde otra lógica. “En CABA desde el censo del ‘47 se viene sosteniendo que hay 3 millones de habitantes, sin embargo desde el ‘47 se incorporaron 600 mil viviendas nuevas, en la Provincia tenemos el tripe de habitantes sin una política activa de viviendas”, explicó García. Ello significa que, mientras en Provincia presentaron un plan Habitacional a largo plazo para regular los 17 millones de kilómetros cuadrados y hacer un uso estratégico y planificado de la tierra, en Capital Federal, los negocios inmobiliarios son moneda corriente. TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN EL DESTAPE RADIO EN VIVO ►