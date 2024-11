Escándalo en Telefe: echaron a una figura y la "llamaron para que se vaya".

Una fuerte interna se desató dentro de Telefe, luego de que trascendiera que una de sus principales figuras quedó fuera del canal. Luego de que el periodista se despidiera del programa del que formaba parte, surgieron muchas especulaciones al respecto hasta que salió a la luz el verdadero motivo por el que lo habrían desvinculado de la señal.

El personaje en cuestión es Lío Pecoraro, el famoso periodista que estuvo varios meses en el panel de A la Barbarossa. Tras un año intenso en el ciclo conducido por Georgina Barbarossa, el comunicador anunció su salida del ciclo y confirmó que se trataba de algo "de mutuo acuerdo", sin embargo, rápidamente salieron a desmentirlo y apuntaron a que el tendría una mala relación con la producción.

Quien sacó a la luz esta información fue Pepe Ochoa, panelista de LAM. "¡Miente Lio! Hace una semana lo llamaron para comunicárselo. Esto viene de larga data y arrancó mal porque pidió la derecha de Georgina para conducir cuando ella no esté", empezó por decir el periodista de América TV. Asimismo, sumó: "Después le dieron su propio segmento propio diciéndole que tenía que rendir, que llevar chismes y marcar agenda. Nada de eso sucedió”.

Así las cosas, Ochoa continuó: “En un momento, Lio comenzó a hablar pésimo de toda la producción". Tras este escándalo, Telefe habría decidido desvincular al periodista, quien solo continúa con su puesto de conductor en El Run Run del Espectáculo (Crónica TV). Por otro lado, en LAM confirmaron quien ocuparía el lugar de Pecoraro: "Cuando llamaron a Pía Shaw, querían que entre ella y salga él. Pero dieron marcha atrás en Telefe porque lo contamos en LAM. Cuando volvió a las seis semanas le dijeron que el programa rendía bien con Pía. Me dijeron que Georgina lo odia".

Telefe y Georgina Barbarossa recibieron una inesperada noticia: "Por un tiempito"

Las grillas de televisión cambian todos los meses, ya que las productoras están probando todo el tiempo cuál es el contenido que rinde ante el público. Sin embargo, hay veces que el contenido varía por el hecho de que las figuras deciden irse del canal. Este es el caso de Telefe, canal que sufrió la baja de una de sus panelistas más famosas después de varios años trabajando en conjunto.

Se trata de Noe Antonelli, la panelista de A la Babarossa, ciclo conducido por Georgina Barbarossa en las mañanas de Telefe. La famosa periodista forma parte del canal desde antes que iniciara este ciclo, precisamente, formaba parte de Flor de Equipo, el programa conducido por Flor Peña, que ocupaba la misma franja horaria que el de Georgina. Sin embargo, pese a llevar un buen tiempo trabajando en el canal, la panelista anunció que se alejará de la pantalla chica por un tiempo indefinido.

A través de sus historias de Instagram, Antonelli reveló que se tomará unos meses más fuera de la pantalla para dedicarle tiempo a su bebé, que nació hace unos meses. "Para todos los que me preguntan por qué no estoy en A la Barbarossa, les cuento que me pedí un tiempito más para disfrutar a pleno de estos doble rollos", contó junto a una foto de su bebé. También aseguró que aprovecharía este tiempo para enfocarse en ella y tratar de conectar más con la naturaleza.

En este marco, sentenció: "A veces, si tenemos la posibilidad de hacerle caso a nuestro instinto, aunque en algunos casos eso implique temer las consecuencias, después, con buenos hábitos y el corazón pleno, todo se acomoda". Por su parte, Georgina no dijo nada al respecto de la ausencia de su panelista.