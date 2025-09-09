ARCA comunicó un importante beneficio para las empleadas domésticas

El beneficio de ARCA para las empleadas domésticas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una nueva herramienta para que los empleadores de trabajadoras de casas particulares puedan hacer los pagos de manera fácil y práctica.

La medida de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicada en el Boletín Oficial permite el débito automático para el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social.

Solo hay que adherirse y una vez realizada la gestión el monto se descontará todos los meses de manera automática y así se garantiza el pago todos los meses. Esto alcanza a unos 450.000 empleadores en todo el país y promete agilizar el cumplimiento de obligaciones previsionales, incluyendo aportes patronales, obra social y ART.

Desde la entidad afirman que esto apunta no solamente a simplificar este trámite, sino que fomenta la formalización del empleo y, por lo tanto, una reducción del trabajo no registrado. Hasta ahora, cada pago implicaba generar un VEP, usar billeteras virtuales, homebanking o abonar presencialmente con el formulario 102/RT.

Paso a paso cómo adherir a este beneficio de ARCA

Acceder al portal de ARCA www.arca.gob.ar con CUIL/CUIT y Clave Fiscal.

Ingresar al Registro Especial del Personal de Casas Particulares.

Verificar dentro del menú de “Trabajadores” la pantalla de “Trabajadores a cargo”.

Hacer clic en el botón “Adherir al débito automático”.

Seleccionar CBU: El sistema mostrará las Claves Bancarias Uniformes (CBU) previamente cargadas. Seleccionar la deseada, la que deberá ser de titularidad del empleador.

Agregar Nueva CBU (Opcional): Si se requiere agregar una nueva CBU, el sistema lo redireccionará al servicio “Declaración de CBU”.

En caso de querer realizar la adhesión por tarjeta de crédito, hay que hacer este trámite directamente con la administradora y a partir del siguiente resumen ya debería estar reflejado. Además, cabe señalar que dentro del Registro Especial del Personal de Casas Particulares, el contribuyente podrá visualizar si efectivamente se concretó el pago, así cómo si hubo algún rechazo.

Personal doméstico: cuánto cobro por mes en septiembre 2025

Para quienes trabajan 24 horas semanales o más, bajo la modalidad mensual, los sueldos de referencia son los siguientes:

Mensual con retiro: $374.541,36

Mensual sin retiro: $416.485,63

Estos son los valores vigentes para las empleadas que trabajan por hora, es decir, menos de 24 horas semanales para un mismo empleador:

Por hora con retiro: $3.052,99

Por hora sin retiro: $3.293,99

En paralelo al aumento salarial, se definió un bono no remunerativo que corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre. Este adicional se abona una sola vez y su monto varía de acuerdo a la carga horaria semanal:

De 0 a 12 horas semanales: $4.000

De 12 a 16 horas semanales: $6.000

Más de 16 horas semanales y para el personal sin retiro: $9.500