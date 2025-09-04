Cómo cambiar de obra social en septiembre del 2025.

Aquellas personas que integran el régimen del Monotributo tienen acceso a una obra social para obtener una cobertura médica y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene disponibles más de 30 para elegir.

El importe del pago de la obra social está incluido en la cuota mensual que abonan los monotributistas, junto con los impuestos y los aportes previsionales. Los contribuyentes que quieran cambiar de prestadora en septiembre tienen que hacer un trámite en particular.

Cambiar de obra social: los monotributistas deberán seguir estos pasos

Ingresar al portal web de ARCA con CUIT y Clave Fiscal. Buscar el servicio “Mi SSSalud”, que en caso de no estar habilitado se deberá agregar desde el buscador. En la sección “Formularios de opciones de cambio” presionar el botón “NUEVA OPCIÓN”. En "Elección de Régimen" seleccionar la opción que corresponda (en este caso,“Monotributo”) y completar el resto de los casilleros con los datos personales. Elegir motivo de elección para el cambio de prestador de salud y seleccionar “ELECCIÓN DE OBRA SOCIAL / PREPAGA”. Seleccionar el prestador elegido ingresando su nombre en el buscador y luego presionar "ACEPTAR". Una vez confirmado el procedimiento, se deberá realizar el trámite de la incorporación personal y de los familiares con la obra social.

Cuáles son las obras sociales disponibles para los monotributistas

Obra Social De La Asociacion Civil Prosindicato De Amas De Casa De La República Argentina

Obra Social Profesionales Del Turf De La República Argentina

Obra Social De Ministros, Secretarios Y Subsecretarios

Obra Social De Los Trabajadores De La Carne Y Afines De La República Argentina

Obra Social Asociación Mutual De Los Obreros Católicos Padre Federico Grote

Obra Social De Conductores Titulares De Taxis De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires

Obra Social Programas Medicos Sociedad Argentina De Consultoria Mutual

Obra Social Del Personal De Barracas De Lanas, Cueros Y Anexos

Obra Social De Operadores Cinematográficos

Obra Social De Colocadores De Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores Y Porcelaneros

Obra Social Del Personal De Distribuidoras Cinematográficas De La R.A.

Obra Social Para El Personal De La Industria Forestal De Santiago Del Estero

Obra Social De Maquinistas De Teatro Y Televisión

Obra Social De Musicos

Obra Social De Comisarios Navales

Obra Social De Trabajadores De Prensa De Buenos Aires

Obra Social Del Personal De Prensa De Mar Del Plata

Obra Social De Empleados De Prensa De Córdoba

Obra Social De Agentes De Propaganda Medica De La Republica Argentina

Obra Social De Viajantes Vendedores De La República Argentina. (Andar)

Obra Social Del Personal De La Industria Del Vidrio

Obra Social De Trabajadores De Perkins Argentina S.A.I.C

Obra Social De Peones De Taxis De La Capital Federal

Obra Social De La Federación Argentina Del Trabajador De Las Universidades Nacionales

Obra Social De Conductores De Remises Y Autos Al Instante Y Afines

Obra Social De Obreros Y Empleados Tintoreros Sombrereros Y Lavaderos De La Republica Argentina

Obra Social De Farmaceuticos Y Bioquimicos

Obra Social Del Personal De Dirección De La Industria Cervecera Y Maltera

Obra Social Del Personal Directivo De La Industria De La Construcción

Obra Social Del Personal De Dirección De La Industria Metalurgica Y Demas Actividades Empresarias

Obra Social De Empresarios, Profesionales Y Monotributistas

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina

Obra Social Asociacion De Servicios Sociales Para Empresarios Y Personal De Dirección De Empresas Del Comercio, Servicios, Producción, Industria Y Civil (Asspe)

Obra Social De Direccion Osdo

Obra Social De Dirección De La Actividad Aerocomercial Privada

Mutual Medica Concordia

Asociacion Mutual De Participantes De Economía Solidarias

Met-Cordoba S. A.

Asociación Mutual Del Control Integral

Administración Recursos Para Salud S.A.