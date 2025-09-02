Los monotributistas que deberán pagar casi 40 mil pesos en septiembre del 2025.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió la nueva escala del Monotributo y en septiembre del 2025 un importante grupo de contribuyentes deberá pagar casi 40 mil pesos, mientras que otros abonarán un monto superior.

Este régimen creció mucho en los últimos tiempos ya que ante la caída del empleo formal que se profundizó desde la llegada del gobierno de Javier Milei, permite abonar impuestos, aportes previsionales y la obra social en un solo pago.

Es así cómo la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) determinó la suba semestral basada en base a la inflación de los primeros 6 meses del año, por lo cual todos los contribuyentes pagarán un 15,4 por ciento más respecto de la primera mitad del año.

De esta manera, la categoría más baja paga un poco más de 37 mil pesos de monotributo en septiembre y los montos suben hasta 1.2 millones según la facturación anual.

Estos son los montos que deben pagar los monotributistas en septiembre:

Categoría A

Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $37.085,74

Categoría B

Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $42.216,41

Categoría C

Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.

Categoría D

Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.

Categoría E

Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.004,25

Obra social: $27.884,02

Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.

Categoría F

Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.004,67

Obra social: $32.066,63

Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.

Categoría G

Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $30.806,54

Obra social: $34.576,19

Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.

Categoría H

Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $43.129,16

Obra social: $41.547,19

Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.

Categoría I

Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.

Categoría J

Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $84.533,15

Obra social: $57.580,51

Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.

Categoría K

Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $118.346,41

Obra social: $65.806,30

Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.