ARCA postergó la presentación de un trámite clave.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó un importante cambio en la fecha de presentación de un trámite clave para muchos contribuyentes, por lo que son varios los que celebraron.

Se trata de la gestión para pedir la devolución del Impuesto País (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria) aplicado a operaciones de importación. La ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decidió extender el plazo para la presentación de este trámite que se podrá presentar hasta el 4 de septiembre.

Las ventajas de la postergación anunciada por la ex AFIP

Especialistas del sector detallaron que la fecha original de vencimiento era el próximo viernes y que nadie llegaba a tiempo, por lo cual esta prórroga representa un respiro significativo para muchos contribuyentes.

Este trámite es considerado por muchos como de los más complejos y requiere mucho tiempo, ya que hay que realizar la devolución mes por mes. De esta manera, estos días extra permiten una mayor organización para quienes soliciten la devolución de este impuesto.

El pedido de devolución del Impuesto País hasta el 4 de septiembre.

La decisión fue confirmada en la publicación de la Resolución General N° 5749/2025 en el Boletín Oficial del día del último lunes: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero estableció un nuevo plazo para la presentación de la Declaración Jurada de Devolución de pagos a cuenta del Impuesto PAIS por Importaciones de Bienes (DJIP).

"Para ampliar respecto al procedimiento correspondiente para presentar la DJIP, posibles errores que podrían presentar y cómo avanzar para la resolución de los mismos, sugerimos visualizar el video de la capacitación sobre "Devolución del Impuesto PAIS" que brindaron en nuestra Institución la Dirección de Programas y Normas de Procedimientos Aduaneros (DI PNPA) y la Dirección de Servicios al Ciudadano, la cual se encuentra disponible desde la sección "Multimedia" > "Videoconferencias" de la web del CDA", indicaron en el sitio del Centro de Despachantes de Aduana.