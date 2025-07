Empleadas domésticas: cuánto cobro en agosto de 2025

Con la publicación de la Resolución 1/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), el personal de casas particulares percibe desde julio un esquema de aumentos salariales escalonados que se extiende hasta septiembre de este año. En agosto, los salarios de las empleadas domésticas vuelven a actualizarse, alcanzando un incremento acumulado del 5,58% sobre los salarios mínimos fijados en enero de 2025, a lo que se suma una asignación no remunerativa mensual, según la carga horaria semanal.

Este nuevo esquema fue aprobado por consenso en la sesión plenaria del 14 de julio, con participación de representantes del sector empleador, trabajador y del Estado. La medida se enmarca en lo dispuesto por la Ley 26.844, que habilita a la CNTCP a fijar y revisar las escalas salariales del sector, y tiene aplicación obligatoria en todo el territorio nacional.

Empleadas domésticas: escalas salariales mínimas vigentes en agosto

Con el aumento aplicado en agosto, las remuneraciones mínimas para cada categoría laboral quedaron conformadas de la siguiente manera:

Personal para tareas generales

Con retiro: $1.065 por hora / $131.400 mensual.

Sin retiro: $1.150 por hora / $145.700 mensual.

Asistencia y cuidado de personas (niños, adultos mayores, personas con discapacidad)

Con retiro: $1.155 por hora / $146.500 mensual.

Sin retiro: $1.295 por hora / $163.300 mensual.

Caseros/as

Sin retiro (alojamiento en el lugar de trabajo): $1.155 por hora / $146.500 mensual.

Personal para tareas específicas (como cocineros/as, jardineros/as o choferes)

Con retiro: $1.225 por hora / $149.900 mensual.

Sin retiro: $1.340 por hora / $167.000 mensual.

Supervisores/as

Con retiro: $1.295 por hora / $162.600 mensual.

Sin retiro: $1.415 por hora / $181.000 mensual.

Empleadas domésticas cobran bono adicional no remunerativo

Además del incremento salarial porcentual, las trabajadoras del sector reciben durante julio, agosto y septiembre una suma no remunerativa de carácter excepcional. Este monto no se incorpora al salario base y no impacta en aportes ni contribuciones, pero debe ser abonado en cada uno de esos meses.

El valor de esta suma fija depende de la carga horaria semanal:

Hasta 12 horas semanales : $9.000

De 13 a 24 horas semanales : $18.000

Más de 24 horas semanales: $25.000

¿Cuánto cobra una empleada doméstica por 4 horas semanales en agosto?

Un caso frecuente es el de una empleada contratada para tareas generales con retiro, que trabaja 4 horas por semana. Bajo la escala vigente en agosto 2025, esta trabajadora percibe:

$1.065 por hora × 16 horas mensuales = $17.040

Suma no remunerativa (hasta 12 horas semanales): $9.000

Total a cobrar en agosto 2025: $26.040

Este tipo de cálculos deben ser considerados por los empleadores a la hora de liquidar correctamente los haberes mensuales, incluyendo tanto la remuneración proporcional como la suma adicional no remunerativa que rige por estos tres meses.