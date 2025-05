Bono para jubilados: el monto que se aprobó para junio

La sesión especial definió el futuro del bono jubilatorio.

Los jubilados esperaban novedades sobre un posible aumento del bono de ANSES, que actualmente es de $70.000. En una sesión especial, Diputados iba a tratar este tema, junto con otros cambios previsionales clave. Sin embargo, la falta de quorum dejó todo en suspenso. Te contamos qué pasó y qué esperar.

¿Qué se discutía en Diputados?

El proyecto proponía subir el bono de $70.000 a $100.000 o incluso $115.000, con actualización automática. También se evaluaba:

Extender la moratoria previsional (vencida en marzo).

(vencida en marzo). Aplicar un ajuste del 7,2% a los haberes jubilatorios.

Pero la sesión no comenzó por falta de quorum, dejando sin tratamiento estas iniciativas.

¿Qué pasó con la moratoria previsional?

La moratoria vencida en marzo no se reactivó, aunque seguía en debate. Si no se trata en futuras sesiones, quienes no regularizaron su situación quedarán afuera.

¿Cuánto cobrarán los jubilados en junio?

Al no aprobarse los cambios, el bono seguirá en $70.000 (aún sin confirmación oficial). Además, los haberes tendrán:

Aumento del 2,8% por inflación de abril.

por inflación de abril. Jubilación mínima: $304.695,08 (antes $296.396).

¿Quiénes reciben el bono?

Jubilados con haberes mínimos o cercanos.

Quienes cobran montos superiores pero no máximos, reciben un proporcional (hasta $70.000).

Quiénes cobran el bono de $150.000

Los jubilados recibirán un importante refuerzo económico en junio. La ANSES confirmó el pago de un bono de $150.000, que se sumará al aumento del 2,8%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Dicho monto corresponde al Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Se paga en dos tramos: junio y diciembre. Para quienes cobran la mínima (304.783),el medio aguinaldo será de $152.688, sumando un total de $458.064. Cabe destacar que no hace falta realizar trámites: el pago es automático y se basa en el 50% del mejor salario de los últimos seis meses. Los que perciben la máxima ($2.050.902) recibirán proporcionalmente más.

Los montos oscilaban entre $70.000 y $115.000 finalmente.

Calendario de pagos de mayo ANSES

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1 : 23 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3 : 26 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5 : 27 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7 : 28 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo.

DNI terminados en 9: jueves 22 de mayo.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 8: jueves 22 de mayo.

DNI terminados en 9: viernes 23 de mayo.

Las Asignaciones Pago Único empiezan a pagarse el 12 de mayo.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 11 de junio.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Todas las terminaciones de documento: 9 de mayo al 11 de junio.