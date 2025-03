A partir del 23 de marzo entra en vigor una medida que afectó a los trabajadores que no alcanzaron los 30 años de aportes necesarios para acceder a la jubilación a través de la moratoria previsional , según confirmó Mariano de los Heros , director ejecutivo de la Anses , durante su presentación ante la Cámara de Diputados .

La moratoria previsional , establecida por la Ley 27.705 , estuvo a punto de finalizar y no se extendió por dos años como se había especulado anteriormente. El gobierno argumenta que el sistema se encontraba en una situación virtualmente quebrada . Esto tuvo un impacto significativo , ya que solo el 30% de los hombres y el 10% de las mujeres en edad jubilatoria pudieron acceder a una prestación sin la moratoria .

La moratoria previsional permitía que las personas con edad jubilatoria o próximas a alcanzarla pudieran completar los 30 años de aportes requeridos mediante pagos mensuales descontados de sus haberes jubilatorios . Sin embargo, solo el 25% de quienes alcanzaron la edad jubilatoria contaron con los años necesarios de aportes. La eliminación de la moratoria afectará tanto a quienes ya tienen una jubilación como a aquellos que no podrán acceder a ella, dejando a muchas personas sin un sustento digno en la vejez , según el abogado previsional Christian D'Alessandro .

A partir del fin de la moratoria, aquellos trabajadores que no tuvieron los años de aportes necesarios solo podrán acceder a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a partir de los 65 años. Esta prestación, establecida por la Ley de Reparación Histórica, ofreció el 80% del haber mínimo sin derecho a pensión por viudez. En diciembre pasado, el monto de la PUAM fue de $277.679, incluyendo un bono de $70.000. Sin embargo, muchos especialistas consideran que esta prestación, al ser no contributiva, resulta insuficiente como único ingreso en la vejez. Además, según la legislación vigente, los empleadores pueden solicitar la jubilación forzosa de sus trabajadores al cumplir los 70 años, incluso si no acumularon los años de aportes necesarios, dejando a estas personas con la PUAM como única opción.