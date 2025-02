La moratoria previsional termina en un mes: las preguntas clave para los jubilados de ANSES

Ya falta menos de un mes para el fin de la moratoria previsional para jubilados y jubiladas en ANSES que comenzó hace dos años y terminará el próximo 23 de marzo.

Ante el anticipo del gobierno de Javier Milei de que este plan de pago de deuda no será prorrogado, los futuros jubilados se preguntan quiénes pueden ingresar, si todavía es posible hacerlo, si hay turnos en ANSES, qué pasará con quienes ya iniciaron el trámite y cómo son las cuotas. A continuación, abogados previsionales contestaron a El Destape sobre estas y otras preguntas clave sobre la moratoria.

¿Quiénes pueden acceder a la moratoria previsional que termina el 23 de marzo de 2025?

El Plan de Pago de Deuda Previsional que termina el 23 de marzo próximo fue sancionado por el Congreso en marzo de 2023. Permite completar períodos de aportes faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive, que se descontarán mensualmente de la futura jubilación.

Pueden acceder a él personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria y que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos. Es decir, mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más.

También pueden acceder a esta moratoria personas que saben que no van a cumplir con los 30 años de aportes requeridos para poder jubilarse y a las que les falta de 10 años para llegar a la edad requerida. Es decir, mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad. Para ellas, la posibilidad de ingresar continuará incluso después de marzo (ver abajo).

¿Qué pasa si no ingresé en la moratoria antes del 23 de marzo?

Lamentablemente, las personas en edad jubilatoria que no hayan sacado turno para jubilarse antes del 23 de marzo ya no podrán acceder a la moratoria.

"Deberán acreditar el haber realizado los 30 años de servicios con aportes durante su vida activa y, de no poder hacerlo, al llegar a la edad jubilatoria no podrán acceder a un beneficio contributivo", explicó Facundo Fernández Pastor, abogado previsional, en diálogo con El Destape.

De este modo, su única alternativa será "solicitar el beneficio de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se le otorga a ambos sexos a los 65 años, paga el 80% del haber mínimo y no es compatible con una pensión, ni da derecho a ella si fallece el beneficiario". Esto implica que las mujeres que no hayan accedido a la moratoria a los 60 años tendrán que esperar sí o sí hasta los 65 años para poder acceder a la PUAM.

¿Qué pasa si ya inicié el trámite de la moratoria antes del 23 de marzo pero todavía no me lo aprobaron?

Los futuros jubilados de más de 60 años (mujeres) y 65 años (varones) que hayan iniciado su trámite en ANSES a través de la moratoria antes del 23 de marzo van a poder jubilarse igual aunque este recién sea aprobado luego de esa fecha. Pero eso dependerá de que les salga favorable en la primera vez.

"Esas personas están cubiertas por iniciar el trámite con la ley vigente (27.705) antes del 23 de marzo, aunque les salga favorable después de esa fecha", explicó al respecto la abogada previsional Natalia Ponce de León, del Estudio Jurídico Ponce de Leon. "Salvo que les salga denegado el trámite y tenga que volver a iniciarlo, porque ya no va a estar vigente la ley", aclaró a este medio.

Si ya ingresé en la moratoria, ¿puedo seguir pagándola después de marzo?

Obviamente sí. "El ingreso a la moratoria, como a cualquier plan de pagos creado para trabajadores autónomos o monotributistas por la ARCA (ex AFIP), da el derecho a continuar con él. La única condición para ello es cumplir con el pago. Cosa que en el caso de la moratoria previsional está asegurado ya que la cuota se descuenta del haber jubilatorio, explicó Fernández Pastor.

¿Se termina la moratoria también para las personas que aún no alcanzaron la edad jubilatoria?

No. "El régimen para aquellas personas que no tienen la edad jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) no se termina el mes que viene sino que -por el momento- continúa", resaltó el abogado previsional Adrián Troccoli, de Troccoli y Asociados. Y añadió, en diálogo con El Destape, que estas personas "deben tener pago el total de la deuda antes de alcanzar la edad jubilatoria".

¿Cómo se paga la moratoria?

Se puede pagar en hasta 120 cuotas, es decir, durante 10 años. Actualmente, cada cuota (unidad de pago) sale al menos 26.000 pesos por mes, por lo que se deben pagar al menos 312.000 pesos por año, precisó Ponce de León.

Ello equivale a un total de 9.360.000 pesos a 30 años, agregó la abogada, en caso de que la persona no tenga ningún aporte hecho y deba comprar esos 30 años en su totalidad. De ser así, pagaría durante 10 años una cuota mensual de 80.000 pesos, aclaró por su parte Troccoli.

Todos estos montos se actualizan por inflación, igual que lo hacen los haberes bajo la ley actual, lo que cuenta tanto para quienes están en edad de jubilarse como para quienes van pagando la moratoria antes de cumplir la edad jubilatoria. A quienes acceden a la moratoria con la edad jubilatoria ya cumplida, este monto del pago de la cuota se les descontará del cobro de los haberes.

¿Hay todavía turnos en ANSES para tramitar la moratoria?

Sí. En verdad, ANSES ya está dando turnos para después del 23 de marzo en la mayor parte de las UDAI del país. Pero esto no importa porque, según aclararon desde el mismo organismo previsional a El Destape, todas las personas que hayan solicitado un turno antes del 23 de marzo podrá tramitar la moratoria.

Es decir, cualquier persona que pida su turno el 22 de marzo o antes podrá tramitar la moratoria una vez que acceda a las oficinas de ANSES, aunque ese turno sea para abril, mayo o cuando sea.

Lo que sí debe remarcarse es que la persona solo puede sacar turno para algunas determinadas UDAI que se encuentran cerca de su domicilio. "Cuando ingresás a sacar turno, te van a dar la fecha y la UDAI que te correspondan más cercanas a tu domicilio. No es una sola UDAI, pero sí no más que dos o tres. Si en la provincia en la que vivís ya no hay turnos, no podés sacar en otra provincia", explica Ponce de León.

Troccoli aclara que "para pedir turno en una oficina diferente a tu domicilio es necesario cambiar el domicilio en la página de ANSES, pero es un cambio que se puede hacer sólo 2 veces y para iniciar el trámite debe coincidir el domicilio informado con el del DNI".

¿Qué otra moratoria sigue vigente tras el 23 de marzo?

Pese a que ese día vence la moratoria sancionada en 2023 (mediante la ley 27.705) "seguirá vigente la moratoria creada en 2005, que modificó la Ley 24.476 permite pagar años entre los 18 años de edad y el mes de septiembre de 1993. Aquellas personas que puedan utilizar esa norma, podrán seguir cancelando deuda previsional después del 23 de marzo", explicó Fernández Pastor.

¿A cuánta gente perjudicará el fin de la moratoria?

La eliminación de los planes de inclusión jubilatoria le impedirá acceder a una jubilación a 9 de cada 10 mujeres al llegar a los 60 años y a 7 de cada 10 hombres al llegar a los 65 años, señaló Fernández Pastor a partir de datos del SIPA. Estas personas solo podrán acceder a la PUAM.