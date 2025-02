Fin de la moratoria: millones de argentinos no podrán jubilarse por una medida de Javier Milei

A partir de marzo de 2025, una medida adoptada por el gobierno de Javier Milei va a afectar a miles de trabajadores que no lograron completar sus aportes previsionales. La determinación pone fin a la moratoria, una herramienta clave para aquellos argentinos que no alcanzaron los 30 años necesarios por ley para jubilarse. Es importante detallar que hay una alternativa para evitar quedar fuera del sistema.

La moratoria previsional fue una medida implementada en 2023 que permitía a las personas regularizar sus aportes previsionales mediante pagos en cuotas, facilitando así el acceso a la jubilación. Esa herramienta estaba dirigida principalmente a mujeres mayores de 60 años, hombres mayores de 65 años, y personas de 50 años o más que contaban con menos de 20 años de aportes.

Este sistema fue clave para quienes, por diversas razones, no lograron completar los años requeridos para acceder a una jubilación completa. Con la moratoria, muchos pudieron ponerse al día con sus aportes y acercarse a la jubilación plena. Entre agosto de 2023 y agosto de 2024, el padrón nacional de jubilados y pensionados creció en 260.349 personas.

De ese total, 230.390 (88,5%) accedieron al sistema a través de la moratoria, mientras que solo 29.959 (11,5%) lo hicieron mediante el régimen ordinario, contando con los 30 años de aportes necesarios. En otras palabras, 9 de cada 10 nuevos jubilados ingresaron gracias a la moratoria.

¿A quiénes afecta el fin de la moratoria?

El 23 de marzo de 2025 es la fecha límite para aquellos que aún no regularizaron sus aportes. A partir de esa fecha, quienes no hayan aprovechado la moratoria ya no podrán hacerlo, lo que va a dejar a muchas personas sin acceso a una jubilación completa.

La eliminación de la moratoria afecta principalmente a trabajadores informales, personas que, por diversas razones, no pudieron realizar sus aportes a lo largo de su vida laboral, o aquellos que no alcanzaron a cumplir con los 30 años de aportes. Esto deja a millones de argentinos en una situación difícil, ya que, sin esta herramienta, no podrán van a tener a una jubilación completa.

¿Qué hacer si aún no regularizaste tus aportes?

Si estás cerca de la edad jubilatoria o seguís regularizando tus aportes, es crucial que actúes antes de marzo de 2025. Acercarte a ANSES y aprovechar la moratoria te va a permitir completar tus aportes mediante el pago en cuotas y acceder a una jubilación más cercana a la mínima. Si no lográs hacerlo antes de la fecha límite, la única alternativa será la PUAM, por lo que es fundamental informarte sobre las opciones disponibles y planificar tu futuro con tiempo.

PUAM, la alternativa para quienes no pueden jubilarse sin moratoria

Para quienes no logren regularizar sus aportes a tiempo, existen algunas alternativas. La más accesible es la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que es una ayuda destinada a quienes, justamente, no pudieron acceder a la jubilación. La PUAM tiene un monto equivalente al 80% de la jubilación mínima y permite a quienes la reciben acceder a algunos beneficios sociales, como la cobertura médica de PAMI y asignaciones familiares.

Sin embargo, es importante destacar que la PUAM no es una jubilación completa, lo que significa que quienes dependan de esta opción van a recibir un monto significativamente menor al de una pensión completa. Para las mujeres que no alcanzaron los 30 años de aportes, la PUAM implica un aumento efectivo de la edad jubilatoria a los 65 años (en lugar de los 60), con la desventaja de recibir un beneficio reducido al 80% del haber mínimo y condicionado a formar parte de un hogar en situación de vulnerabilidad.