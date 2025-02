Milei echó al titular de la ANSES por afirmar que avanzaba una reforma jubilatoria

El presidente Javier Milei desplazó este lunes al titular de ANSES, Mariano de los Heros, por haber afirmado que el Gobierno quería realizar una reforma jubilatoria. El Presidente contradijo fuertemente las declaraciones que realizó el funcionario y aseguró que "no está en carpeta" por el momento. "La reforma jubilatoria no es para este momento”, aseguró el mandatario aunque sea parte de los pedidos que realizó el Fondo Monetario Internacional en la negociación por un nuevo acuerdo.



El jefe de Estado descartó la posibilidad de que el cambio en el sistema previsional se debata este año. Los Heros había señalado que el Gobierno buscará impulsar una reforma previsional “antes de fin de año”. Pero Milei desechó de plano esa posibilidad, en medio del año electoral. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmó que el reemplazante será el subdirector de la cartera Fernando Bearzi.

No hay reforma

“Eso corre por cuenta del titular de ANSES. Eso no es lo que está en carpeta. Es decir, hasta que usted no arregle el problema laboral, no puede ir con el tema previsional”. Y al ser indagado acerca de cómo se puede solucionar un problema histórico como es la economía en negro, que afecta al 40% de los argentinos, el Presidente respondió: “Nosotros estamos llevando a cabo muchas medidas para flexibilizar el mercado laboral. Desde las que mandamos en la Ley de Bases, hasta cosas que están en el decreto 7023. Es decir, todos cambios que facilitan la contratación de trabajo”.

Con 30 años de aportes, las mujeres pueden jubilarse a los 60 años y los varones a los 65 años. No obstante, desde 2018, los empleadores no pueden intimar a esos trabajadores del sector privado a jubilarse si reúnen esos dos requisitos porque pueden optar por trabajar hasta los 70 años. Ante el vencimiento el próximo 23 de marzo de la moratoria previsional, De los Heros había ratificado, en una entrevista a TN, que “el que no llega a los 30 años de aportes, no tiene derecho a la jubilación” y se refirió a la posibilidad de incluir en el proyecto de reforma la creación de una Prestación de Retiro Proporcional.

En la entrevista concedida este domingo, el funcionario de ANSES adelantó también que uno de los puntos a discutir será el aumento de la edad jubilatoria, que en la actualidad es de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres. De mínima, el Gobierno impulsará una misma edad para ambos géneros y, en lo posible, subiría algunos años, aunque sin llegar a 70, la edad jubilatoria, según habían dicho fuentes oficiales a Infobae semanas atrás.

Ante el vencimiento, el próximo 23 de marzo, de la moratoria previsional, De los Heros consideró errado que quien no llega a los 30 años de aportes no tenga derecho a acceder a una jubilación. Es que por el empleo en negro, que ronda el 30%, más del 85% las personas no reúnen los 30 años de aportes, porque los empleadores no los hicieron.

La reducción del haber mínimo es consistente en un Gobierno que minimizó en varias oportunidades la situación de postergación de los adultos mayores. En febrero pasado, el propio Milei aseguró que los jubilados eran entonces "el sector etario con menos pobres" y a fin de año el ministro de Economía, Luis Caputo, fue más allá y sostuvo que sólo 11% de esa población estaba por debajo de la línea de la pobreza.

Los últimos relevamientos del INDEC dan cuenta de que más de un tercio de la población de adultos mayores es pobre y que el número se duplicó en la gestión libertaria.