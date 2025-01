Qué pasa con los que no acceden a las jubilaciones por la moratoria previsional

Qué pasará con las jubilaciones desde marzo.

En marzo de 2025, se prevé el vencimiento de la moratoria previsional, y el Gobierno ya confirmó que no tiene planes de extenderla. Debido a los altos niveles de informalidad laboral, la mayoría de los adultos mayores no podrá acceder a una jubilación ordinaria. En su lugar, podrán optar únicamente por la PUAM a partir de los 65 años, tanto hombres como mujeres, que equivale al 80% del haber mínimo. Sin embargo, este beneficio no incluye derecho a pensión por viudez y se otorga únicamente a quienes demuestren estar en situación de vulnerabilidad social, independientemente de los años de aportes realizados.

Entre agosto de 2023 y agosto de 2024, el padrón nacional de jubilados y pensionados creció en 260.349 personas. De ese total, 230.390 (88,5%) accedieron al sistema a través de la moratoria, mientras que solo 29.959 (11,5%) lo hicieron mediante el régimen ordinario, contando con los 30 años de aportes necesarios. En otras palabras, 9 de cada 10 nuevos jubilados ingresaron gracias a la moratoria.

Para las mujeres que no alcanzaron los 30 años de aportes, la PUAM implica un aumento efectivo de la edad jubilatoria a los 65 años (en lugar de los 60), con la desventaja de recibir un beneficio reducido al 80% del haber mínimo y condicionado a formar parte de un hogar en situación de vulnerabilidad.

ANSES: cómo jubilarse sin moratoria.

Cómo acceder a la PUAM: requisitos

El primer requisitito es que las personas que cobran esta pensión cuentan con cobertura de salud y servicios de PAMI, pueden acceder al cobro de asignaciones familiares (por hijo/hijo con discapacidad, por cónyuge y Ayuda Escolar Anual).

Tener 65 años o más.

Ser argentino o naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud), o extranjero con una residencia mínima de 20 años.

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión, debés renunciar a la misma para iniciar el trámite de la PUAM.

Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión.

Cómo se podrán jubilar los adultos mayores desde marzo.

Para solicitarla, se debe ingresar a MI ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social y solicitar un turno en la oficina de ANSES revisando que toda la documentación esté actualizada. Una vez hecho este paso, concurrir al día de la fecha. El trámite es totalmente gratuito.