Acompañamiento Social (Ex Potenciar Trabajo) de ANSES: cuánto y cuándo se cobra en abril 2026

Cuánto se cobra ex Potenciar

El programa ANSES Acompañamiento Social, que reemplazó al antiguo Potenciar Trabajo, continúa vigente en abril de 2026 como una de las principales asistencias destinadas a sectores en situación de vulnerabilidad. Durante este mes no hubo modificaciones en el monto ni en el esquema de pagos, por lo que los beneficiarios mantienen las mismas condiciones de cobro que en meses anteriores.

Tras la reestructuración de los planes sociales impulsada por el Gobierno nacional, Acompañamiento Social quedó como una de las prestaciones activas para quienes integraban el universo de Potenciar Trabajo. El beneficio apunta a sostener ingresos mínimos y acompañar con herramientas de inclusión social y laboral.

Cuánto se cobra en abril de 2026

Durante abril, el monto mensual del programa se mantiene en $78.000 por titular. No se anunciaron aumentos ni actualizaciones para este período. En un contexto económico marcado por la inflación, el congelamiento del valor genera preocupación entre muchos beneficiarios que utilizan esta ayuda como ingreso principal o complemento para afrontar gastos básicos.

El calendario oficial establece que el depósito se realiza el quinto día hábil de cada mes. En abril de 2026, esa fecha coincidió con el jueves 9 de abril. El dinero se acredita de manera automática en la cuenta bancaria informada por cada titular, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Ex Potenciar Trabajo: quiénes pueden cobrar el programa

A diferencia de etapas anteriores del Potenciar Trabajo, el acceso al programa quedó limitado a grupos específicos priorizados por vulnerabilidad social. Entre ellos se encuentran:

Personas mayores de 50 años con dificultades económicas.

Mujeres con cuatro o más hijos menores de edad.

Hogares con problemas de inserción laboral formal.

El objetivo oficial es brindar asistencia económica y acompañamiento integral a quienes presentan mayores barreras para generar ingresos propios.

Acompañamiento social: cuánto se paga en abril

Acompañamiento social: cómo saber si cobro en abril

Los titulares pueden consultar si tienen pago acreditado mediante canales oficiales de ANSES:

Ingresando a Mi ANSES con CUIL y clave personal.

con CUIL y clave personal. Desde la app Mi Argentina .

. Revisando la sección Mis Cobros.

Allí figura la prestación activa, fecha de pago y monto correspondiente al mes.

ANSES paga las ayudas sociales del Ministerio de Desarrollo

Qué otros beneficios incluye

Además del pago mensual, el programa contempla acciones complementarias como:

Capacitaciones en salud, educación y derechos básicos.

Formación para emprendimientos productivos.

Asistencia para trámites previsionales.

Apoyo alimentario en algunos casos.

Con menor alcance que Potenciar Trabajo, Acompañamiento Social sigue siendo en 2026 la principal referencia estatal para miles de beneficiarios que continúan dentro de programas de asistencia.