Ver Arabia Saudita vs. Uruguay en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Este lunes 15 de junio la Selección de Uruguay se enfrenta al combinado de Arabia Saudita a las 19 hs. Se trata del primer cruce del Grupo H en el Mundial 2026 y desde Argentina hay diferentes formas de verlo.

Si bien muchos optan por plataformas como Xuper TV, Magis TV, Fútbol Libre y Pelota Libre para ver los 104 partidos del torneo, son opciones ilegales y de pirateria que violan los derechos de propiedad intelectual y, además, pueden poner en riesgo datos personales de los usuarios.

A dónde ver Arabia Saudita vs. Uruguay en vivo de manera legal

Los argentinos pueden disfrutar del partido Arabia Saudita vs Uruguay a través de diferentes plataformas, con opciones legales y seguras en televisión abierta, cable y streaming:

DirecTV y su plataforma DGO: es la única señal que transmitirá el 100% de la competencia, es decir, los 104 partidos de toda la Copa del Mundo.

y su plataforma es la única señal que transmitirá el 100% de la competencia, es decir, los 104 partidos de toda la Copa del Mundo. Paramount+: permite a sus suscriptores acceder al Mundial a través del acceso a la señal de DSPORTS.

permite a sus suscriptores acceder al Mundial a través del acceso a la señal de DSPORTS. Flow: los clientes pueden acceder a las señales de DSPORTS dentro de la plataforma.

los clientes pueden acceder a las señales de DSPORTS dentro de la plataforma. Prime Video: la plataforma también cuenta con las señales de DSPORTS y permite acceder desde diferentes dispositivos.

Hay otros medios que transmitirán algunos partidos definitorios y todos los encuentros de la Selección Argentina, estos son:

Telefe y TV Pública: se podrán ver todos los partidos de la Selección Argentina gratis.

se podrán ver todos los partidos de la Selección Argentina gratis. TyC Sports: tendrá la transmisión de 52 partidos en vivo, 30 exclusivos en la TV Paga.

¿Cómo llegan Uruguay y Arabia Saudita al primer partido del Mundial 2026?

Si bien la gran favorita del Grupo H es España, el resto de los equipos pelearán por su pase a los dieciseisavos. La Selección Uruguaya llega tambaleante a la Copa del Mundo, obtuvo dos empates en los amistosos previos: 1-1 ante Inglaterra y 0-0 contra Argelia. La Celeste, guiada por Marcelo Bielsa buscará avanzar en el torneo.

Por su parte, la Selección de Arabia Saudita acumuló derrotas en las últimas presentaciones: 0-4 contra Egipto y 1-2 ante Serbia. Lo cierto es que los Halcones Verdes no pasan la fase de grupos desde 1994.