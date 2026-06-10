DT Bielsa dice Uruguay trabaja con "mucha ilusión" para debut en Mundial y que Araújo está "normal"

FOTO ARCHIVO-El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, reacciona durante un amistoso con Inglaterra

​El director técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, dijo el miércoles ‌que el ‌plantel está trabajando con "mucha ilusión" antes de su debut en la Copa del Mundo ante Arabia Saudita y "sin inconvenientes" respecto a los jugadores lesionados.

En un singular ​intercambio en ⁠el que Bielsa respondió de ‌forma muy escueta a ⁠las consultas después ⁠de llegar con el equipo al balneario mexicano Playa del Carmen, donde ⁠tendrá su base, el entrenador ​argentino señaló también que ‌Ronald Araújo estaba "normal".

El ‌defensor del Barcelona declaró el ⁠martes que sufrió una lesión pequeña en el gemelo y se trasladó a España para ​tratarse ‌con profesionales de confianza antes de retornar con el grupo para el viaje a Norteamérica. Araújo es un ⁠jugador clave para Uruguay, que debutará el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Grupo H.

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"Veremos con el tiempo (si sirvió tratamiento que Araújo recibió en España)", dijo ‌Bielsa y agregó que iba a definir el equipo titular para el primer partido de la Copa "en los próximos días".

Uruguay, primer campeón del ‌mundo en 1930 que también levantó el trofeo en 1950, enfrentará ‌a Cabo ⁠Verde el 21 de junio y a España ​el 26 en sus otras presentaciones de la fase de grupos.

(Escrito por Daniela DesantisEditado por Javier Leira)