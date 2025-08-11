El impactante gesto de Shelton con el argentino Ugo Carabelli tras el retiro en Cincinnati

Sorpresa por lo que pasó entre Ugo Carabelli y Shelton tras el retiro del tenista argentino en Cincinnati.

Ben Shelton, el número 6 del mundo del tenis en la actualidad, tuvo un gran gesto con el argentino Camilo Ugo Carabelli (47° en el ranking hoy). Es que el oriundo de Buenos Aires debió retirarse del partido y del torneo en el Masters 1000 de Cincinnati 2025 por una lesión en la rodilla derecha, cuando perdía igualmente frente al local sobre el cemento de Estados Unidos por 6-3 y 3-1.

Si bien el deportista albiceleste sintió fuertes dolores durante buena parte del encuentro y hasta fue atendido por los médicos en la cancha central del complejo norteamericano, en un momento no aguantó más y tuvo que marcharse de la pista. Sin embargo, lo mejor llegó una vez consumada la victoria del anfitrión en los 32avos de final: el crack local firmó en la cámara “Get better, Camilo” en inglés, que significa "recupérate, Camilo" en castellano. Y agregó una cara sonriendo en la parte inferior.

Se trata de una situación habitual en este deporte que aquel jugador que gana firma la cámara principal del encuentro, aunque casi nunca suelen verse este tipo de dedicatorias especiales hacia el adversario. Por supuesto, este destacable actitud de Shelton hacia Ugo Carabelli se volvió viral rápidamente a través de las redes sociales, donde muchos fanáticos argentinos le agradecieron al norteamericano.

Todo indica que el joven marplatense (71°) se presentará el martes 12 de agosto por los 16avos de final, aunque la organización del certamen norteamericano todavía el horario de este enfrentamiento. Como mínimo, el "Tiburón" ascenderá como mínimo ocho posiciones hasta el puesto 63 del ranking, aunque podría seguir escalando en el escalafón global en el caso de encadenar más victorias sobre el cemento estadounidense.

