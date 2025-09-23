Una figura de ESPN liquidó al plantel de Independiente antes del clásico: "Inútiles"

Un periodista de ESPN fue implacable con el plantel de Independiente tras el empate frente a San Lorenzo de local.

Gustavo López fue muy crítico con Independiente tras el empate por 1 a 1 frente a San Lorenzo, en condición de local, por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, días antes de disputar el clásico de Avellaneda frente a Racing Club en el "Cilindro". En su programa de radio López 910 por Radio La Red (AM 910), el conductor y periodista de ESPN lanzó fuertes comentarios contra futbolistas del 'Rojo', equipo que ya no compite en el ámbito continental (luego de que fuera eliminado por decisión de la Conmebol de la Copa Sudamericana debido a los incidentes en las tribunas durante el partido con Universidad de Chile) y que actualmente marcha último en la Zona B con apenas cuatro unidades en ocho presentaciones. Para colmo, también quedó afuera de la Copa Argentina.

"El número '4' (por Federico Vera), que es un inútil, el '4' de Independiente que se la da al otro que tira un taco... Che, (Matías) Abaldo, no estamos para tacos, ¿no? No sabe ni dónde juega, de qué juega, por qué juega en Argentina... No sabe nada", disparó López, en referencia al mediapunta uruguayo que se desempeñó en una posición poco natural para él y que protagonizó un error que derivó en el 1-0 del 'Ciclón'.

Además, el "Flauta" apuntó contra el DT interino del conjunto de Avellaneda: "No quiero hablar de (Carlos) Matheu porque es un muchacho que viene de la Reserva y dirigió un solo partido, pero se ve que no vio nunca a Independiente". También enfatizó en que "el gran problema de Independiente estaba en el medio y jugando 4-2-4 le van a ganar más el medio...".

A falta de cinco días para un nuevo clásico contra la 'Academia' en condición de visitante, en el programa de Radio La Red resaltaron una de los principales falencias de Independiente: la falta de disparos al arco. "Sacó un punto sin patear al arco", expresó uno de los columnistas, a la vez que López agregó: "No sabemos cómo atajan los arqueros de los rivales".

Cuándo se juega el clásico Racing vs. Independiente: horario, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre la "Academia" y el "Rojo" correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda este domingo 28 de septiembre desde las 15.15 horas. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras alternativas.

Dolor de cabeza para Gustavo Quinteros en Independiente para el clásico vs. Racing

El nuevo entrenador del "Rojo" de Avellaneda no tendrá a disposición a Gabriel Ávalos, pero tampoco a Sebastián Valdez, quienes fueron titulares contra el "Ciclón" de Damián Ayude y es muy difícil que lleguen para enfrentar a la "Academia". La situación del delantero es mínimamente favorable, aunque ya está casi descartado para estar desde el arranque. Igualmente, ambos serán evaluados a lo largo de la semana para saber si estarán o no este domingo 28 de septiembre desde las 15.15 para este cruce trascendental.

En principio, el atacante paraguayo tiene una sobrecarga en la cara posterior del muslo izquierdo que le demandará varios días de recuperación. Ante esta situación, es muy probable que ni siquiera integre el banco de suplentes después de jugar casi todo el partido ante San Lorenzo. Por otro lado, el zaguero que conforma la dupla con Kevin Lomónaco salió en el entretiempo contra los de Boedo y acusa una molestia muscular en la misma zona que su compañero que hoy lo dejaría afuera del compromiso y que también será analizado por los médicos para saber la gravedad de la lesión.

Gustavo Quinteros, el DT recientemente anunciado tras la salida de Julio Vaccari, tendrá su presentación oficial en el Clásico de Avellaneda contra la 'Academia'.

El fixture de Independiente con Gustavo Quinteros como DT