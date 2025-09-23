Polémica en Newell´s con el Ogro Fabbiani: "Hermosa cama"

Le hacen la "cama" al Ogro Fabbiani en Newell's

En el cierre de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, Belgrano de Córdoba se impuso por 3-0 frente a Newell's y expuso una racha negativa rojinegra de tan sólo una victoria en los últimos seis partidos. Aunque lo más resonante se dio en las redes sociales, porque acusaron al plantel de estar haciéndole una "cama" a Cristian "Ogro" Fabbiani para que presente la renuncia y se vaya del club.

Si se repasan los últimos partidos del conjunto rosarino, se puede apreciar que solo le ganó a Atlético Tucumán por 2-0 y luego coleccionó derrotas ante Rosario Central, Barracas Central, además de una eliminación contra el equipo celeste de Córdoba, en la instancia de los cuartos de final de la Copa Argentina. Los comentarios hacia el cuerpo técnico comenzaron a multiplicarse en las últimas horas, pero hay uno que lo defiende.

"Hermosa cama...", expresó Gimena Vascon, pareja del "Ogro" Fabbiani, en una historia que publicó en su cuenta oficial de Instagram (@gimenavascon). Sin embargo, la imagen fue borrada y reemplazada por otro mensaje con palabras de aliento. "Se de tu capacidad, tu seguridad y seriedad para hacer lo que amas. Desarmaste tu vida en Capital para agarrar un fierro caliente y huevos te sobran. Vamos más que nunca. Te amamos", escribió.

A la fase de grupos del Torneo Clausura le quedan 21 puntos en juego para que Newell's pueda meterse en zona de clasificación a los octavos de final. De momento, se encuentra en el puesto 14 con tan solo nueve unidades recolectadas. Sin dudas, se debería dar un enorme cambio de mentalidad para que sueñe con la posibilidad de coronarse. Mientras que en la tabla anual está muy lejos de acceder a la Copa Sudamericana.

El Ogro Fabbiani aseguró que tiene fuerzas para seguir en Newell´s

Por otro lado, el ex River Plate recibió una pregunta clave para exponer cómo se encuentra tras un nuevo golpe recibido en condición de local y la respuesta fue más que clara. "Tengo mucha fuerza para seguir, el club estaba prácticamente descendido y lo sacamos adelante. De acá no me voy, voy a seguir a muerte", afirmó. Sólo resta esperar que los directivos se expresen para darle su confianza al proyecto o señalar que es momento de cambiar de entrenador.

¿Cuántos entrenadores fueron removidos en el Torneo Clausura 2025?

El listado tiene una particularidad y es que antes de que el certamen arrancara, Diego Cocca pegó el portazo en Talleres de Córdoba debido a la falta de refuerzos y las ventas de jugadores claves para el armado del once titular. Luego, Javier Sanguinetti fue despedido en Sarmiento de Junín. Más adelante llegó el turno de Esteban Solari que entendió que su ciclo no daba para más y dio un paso al costado en Godoy Cruz de Mendoza.

Mientras que Mariano Charlier fue despedido después de que Aldosivi de Mar del Plata no de muestras de mejora y no pueda escapar del último puesto de la tabla anual. De continuar con esta tendencia, su regreso a la Primera Nacional sería inevitable. El último en dejar su cargo fue Julio Vaccari que decidió presentar la renuncia y marcharse de Independiente de Avellaneda porque entendió que los jugadores no le respondían.

¿Cómo están hoy los cruces de octavos de final?

