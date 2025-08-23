La reacción viral del Ogro Fabbiani tras el golazo de Di María en Rosario Central

Más allá de lo generado por Ángel Di María, autor de un verdadero golazo para Rosario Central para vencer a Newell's en el Gigante de Arroyito, los flashes también se posaron en Cristian "Ogro" Fabbiani. El actual DT de la "Lepra" reaccionó en vivo al tanto del campeón de todo con la Selección Argentina, cuyo remate terminó en el ángulo de Juan Espínola y desató la locura de todo el "Canalla". Al vivirlo de una manera particular, el momento rápidamente se hizo viral en las redes.

La derrota por 1-0 significó un golpazo para Newell's, que quedó con seis unidades en la tabla de la Zona A del campeonato, uno por debajo del último puesto de los ocho que avanzarían a octavos de final en el Torneo Clausura 2025. Igualmente, todavía restan 9 partidos más en el calendario para recuperarse y lograr el objetivo de seguir en la lucha por el título.

A su vez, pensando en la clasificación a las copas internacionales del año próximo están 8 por debajo de Racing, el noveno de la Tabla General que entraría a la Copa Sudamericana del próximo año.

La reacción viral del Ogro Fabbiani tras el golazo de Di María

A un costado de la línea de cal, el exjugador de Newell's reaccionó de una manera peculiar al tremendo tiro libre ejecutado por el campeón de América y el Mundo. Y el gesto de su rostro no tardó en hacerse viral en las redes sociales: "Uf, ¡mirá vos! Pfff...", se lee en sus labios; mientras suspiraba y gesticulaba por la calidad de la pegada de "Angelito".

Más allá de la rivalidad entre los equipos de Rosario, el "Ogro" destacó el accionar del "Fideo" en el remate que ingresó en el ángulo del arco del Gigante de Arroyito para sellar el 1 a 0 final. Además, este grito sirvió para que el "Canalla" de Ariel Holan recupere terreno en la Zona B donde se encuentra por detrás de River Plate y San Lorenzo que cuentan con 11 puntos.

La próxima fecha, la "Lepra" recibirá a Barracas Central en el "Coloso" Marcelo Bielsa, el próximo viernes 29 de agosto desde las 19 horas. Por otro lado, Rosario Central visitará a Sarmiento, en Junín, el sábado 30 del mencionado mes a partir de las 19.15, con la chance de conseguir su segundo triunfo de manera consecutiva ya que el primero de ellos lo obtuvo recién en la segunda jornada contra Lanús y de la mano de Ángel Di María que marcó de penal.

El tremendo golazo de Ángel Di María para Rosario Central ante Newell's

Cómo quedó el historial entre Rosario Central y Newell's

Entre ambos equipos favorece claramente a Rosario Central. Se enfrentaron, entre amateurismo y profesionalismo, en 280 ocasiones, con 98 victorias para el Canalla y 77 para la Lepra. El empate es el resultado que más predomina con 103 encuentros. Además, en dos duelos la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se les dio por perdido a ambos por incidentes.