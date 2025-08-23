Debut olvidable para el Diablito Echeverri: pocos minutos y derrota en el Bayer Leverkusen

Debut olvidable para el Diablito Echeverri: pocos minutos y derrota en Alemania

Claudio "Diablito" Echeverri hizo su debut oficial con la camiseta del Bayer Leverkusen en la primera fecha de la Bundesliga de Alemania. De esta manera, el joven crack surgido en River Plate -que llegó proveniente del Manchester City de Inglaterra por 12 meses, sin opción de compra- dio inicio a una nueva etapa en su carrera. Sin embargo, su aventura no comenzó con el pie derecho ya que el recientemente citado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina no sólo tuvo pocos minutos, sino que además participó poco del juego.

A los 40 minutos del complemento, el chaqueño ingresó al campo de juego para que los comandados por Erik Ten Hag se acerquen al posible empate contra el Hoffenheim. Claro que su presencia no alcanzó para igualar el encuentro y se encontraron con una dolorosa derrota de local por 2 a 1, después de ponerse en ventaja tempranamente y que el visitante lo diera vuelta con el transcurso del cotejo. Por supuesto, tendrán revancha en el próximo encuentro pero el comienzo no fue de la mejor manera y la preocupación crece en el club alemán.

Mal debut para el Diablito Echeverri en el Bayer Leverkusen

Sólo 12 minutos en cancha fueron los que tuvo el ex futbolista de River Plate, que ya venía de jugar poco de la mano de Pep Guardiola en el Manchester City de Inglaterra. Cabe señalar que, en esta ocasión, el tiempo jugado fue diferente porque hace muy pocas horas que se calzó su nueva camiseta y necesitará tiempo de adaptación. En principio, poco menos de un cuarto de hora le fue suficiente para manejar la pelota en algún que otro momento y compartir cancha con sus nuevos compañeros.

Uno de ellos es Exequiel Palacios, también surgido del elenco de Núñez y campeón del mundo con la Selección Argentina, que no jugó este compromiso en medio de los rumores de su salida a Arabia Saudita y otro, el joven delantero de 19 años, Alejo Sarco, que inició su carrera en Vélez Sarsfield pero el 1° de enero del 2025 selló su vínculo con el conjunto alemán. El atacante nacido en Alberti, provincia de Buenos Aires, se fue libre del "Fortín" y todavía no sumó minutos en el club. De esta manera, buscarán volver a la gloria como lo hicieron de la mano de Xabi Alonso, quien hoy comanda al Real Madrid de España.

El Diablito Echeverri debutó con la camiseta del Bayer Leverkusen de Alemania

Las estadísticas del Diablito Echeverri en su carrera

Clubes : River Plate, Manchester City de Inglaterra y Bayer Leverkusen de Alemania.

: River Plate, Manchester City de Inglaterra y Bayer Leverkusen de Alemania. Partidos jugados : 52 (+43 con la Selección Argentina Juvenil).

: 52 (+43 con la Selección Argentina Juvenil). Goles : 5 (+19).

: 5 (+19). Asistencias : 8.

: 8. Títulos: Liga Profesional 2023, Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2024 con River Plate.

Cuándo es el próximo partido del Diablito Echeverri con el Bayer Leverkusen de Alemania

Después de la derrota contra el Hoffenheim como locales en la primera fecha de la Bundesliga, los del neerlandés Erik Ten Hag se verán las caras con el Werder Bremen en condición de visitante. El cotejo en cuestión será el próximo sábado 30 de agosto desde las 10.30 de la mañana (hora argentina).