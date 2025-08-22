Conmoción: el fuerte accidente de un jugador de Central antes del clásico vs. Newell's

Conmoción en Rosario Central: un jugador chocó antes de jugar vs. Newell's

Un jugador de Rosario Central sufrió un fuerte accidente en la antesala del clásico contra Newell's que tendrá lugar este sábado 23 de agosto en el Gigante de Arroyito y generó preocupación en el plantel comandado por Ariel Holan que contará con Ángel Di María como titular. Se trata de Kevin Gutiérrez, exhombre de Racing que se dirigía al entrenamiento previo al cotejo contra la "Lepra". Los compañeros del volante oriundo de Lanús lo asistieron rápidamente al reconocer el vehículo y fue trasladado a un hospital de inmediato.

Para su suerte, el mediocampista se encuentra en buen estado de salud ya que el choque no fue de gravedad pero sí alertó a todos en el "Canalla". Desde el club publicaron un comunicado contando detalles de la situación vivida a horas de este compromiso trascendental para ambos equipos, aunque no aclararon si se lo perderá o no. Todo indica que no estará entre los citados para este cruce que se desarrollará desde las 17.30 y más aún después de lo informado por la institución.

El comunicado de Rosario Central por el accidente de Kevin Gutiérrez

El Club Atlético Rosario Central informa que el jugador juvenil Kevin Gutiérrez sufrió en la mañana de hoy un accidente automovilístico mientras se dirigía al entrenamiento matutino, hecho que no tuvo consecuencias de gravedad. El futbolista se encuentra en buen estado y fue trasladado al Sanatorio Mapaci para ser evaluado. En el momento, compañeros que también se dirigían a la práctica reconocieron el vehículo y lo asistieron de inmediato.

El auto de Kevin Gutiérrez tras el choque

Cuándo se juega el clásico entre Rosario Central y Newell's: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Canalla" y la "Lepra" tendrá lugar este sábado 24 de agosto en el Gigante de Arroyito. Dicho recinto abrirá sus puertas para este compromiso correspondiente a la sexta fecha del Clausura que contará con el arbitraje de Darío Herrera. La transmisión de dicho encuentro estará a cargo del canal ESPN Premium, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones. A lo largo de la historia se enfrentaron en 277 oportunidades de las cuales los de Arroyito ganaron 97 veces y 77 su eterno rival, mientras que igualaron en las 103 restantes.

Cómo fue el último clásico entre Rosario Central y Newell's

La última vez que se cruzaron fue el pasado 16 de febrero en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa y fue Central el que se impuso por 2 a 1 en aquella ocasión aumentando su ventaja en el historial. Gaspar de Jesús Duarte abrió la cuenta a los 16 minutos de la primera mitad y el colombiano Jáminton Campaz marcó el 2 a 0 a los 18 del complemento. Ya cerca del final del cotejo llegó tanto local gracias a Ever Banega sellando el resultado final que sin dudas le sirvió al "Canalla" que posteriormente culminó como líder en la Zona A y luego fue eliminado como local en el Gigante de Arroyito por Huracán en cuartos de final.