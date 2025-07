Lanús le preparó a Di María un homenaje en el partido ante Rosario Central

Di María tendrá un sorpresivo recibimiento ante Lanús: el gesto del "Granate" en el partido ante Rosario Central, por el Torneo Clausura.

Ángel Di María tendrá este sábado su primera vez fuera de su casa en el regreso al fútbol argentino y hay señales que lo recibirán con los brazos abiertos. En la visita de Rosario Central a Lanús para este sábado, por la segunda fecha del Torneo Clausura, la gente del "Grana" preparó un regalo especial para el campeón del mundo de la Selección Argentina, que se verá en la cancha.

En la previa del encuentro, que comenzará a las 16.30, se viralizó una imagen de una bandera que realizaron hinchas de Lanús en homenaje a Di María y que ya se encuentra colgada en el estadio La Fortaleza. "Bienvenido al club de barrio más grande del mundo", se lee en el trapo, que tiene la cara de "Fideo" besando la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La bandera de Lanús para Di María, en el partido ante Rosario Central.

"Angelito", que convirtió un gol en su reestreno con la camiseta del "Canalla", jugará su segundo partido como titular, luego del empate 1 a 1 en la primera fecha, frente a Godoy Cruz en el Gigante de Arroyito. El gesto de los fanáticos del "Granate" forma parte de una cruzada que inició la AFA para rendirle reconocimiento al rosarino, que volvió al fútbol argentino tras más de 15 años en Europa.

Además, el encuentro entre el conjunto del conurbano bonaerense y el santafesino tendrá la particularidad que será el primero, despúes de 12 años, de contar con hinchada visitante, ya que habrá alrededor de 6.500 hinchas de Central en la cancha.

AFA confirmó que vuelven hinchadas visitantes al fútbol argentino

Luego de que dirigentes instalaran el posible regreso de público visitante, este jueves 17 de julio del 2025 la medida se hizo oficial. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que los hinchas visitantes regresarán en el encuentro entre Lanús y Rosario Central por el Torneo Clausura, tras más de doce años de la última vez que estuvieron permitidos.

Con la presencia de los presidentes de ambos clubes, y del ministro de Seguridad bonarense, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, expresó su felicidad: "Es un día histórico para nuestro fútbol. Es el comienzo de mucho trabajo hacia adelante para poder consolidar esta idea, la cual se viene trabajando con los ministerios del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires".

En ese sentido, "Chiqui" Tapia adelantó que el plan es que el regreso de las parcialidades también se dé en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "El lunes va a haber una reunión con los organismos de Seguridad de la Ciudad para empezar a charlar y ahí veremos si está la predispoción para empezar a trabajar en el mismo sentido". Incluso, comentó que "para la vuelta, es importante la capacitación de todos las personas que integran el fútbol".

Además, el expresidente de Barracas Central aseguró que "va a marcar un antes y un después, porque la sociedad y el fútbol es algo que quiere". Y agregó: "Va a llevar mucho compromiso no sólo de los dirigentes, sino de todos porque va a ser el fútbol de las familias, para poder asistir lo que era históricamente nuestro fútbol".

Los detalles de cómo se instrumentará el regreso

El ministro de Seguridad bonarense, Javier Alonso, destacó por su parte que la medida contempra erradicar la violencia del fútbol. “Nosotros no le podemos regalar el fútbol a los violentos. Es importante que aquellos que manejan cuestiones de violencia no se apropien de las tribunas. La idea no es volver a lo de antes, hay que cambiar una cultura”, explicó.

En concreto para el encuentro en el estadio de La Fortaleza de Lanús, los hinchas del "Canalla" contarán con 6.500 entradas, las cuales deberán ser "nominadas". El operativo de seguridad que se utilizará es el mismo que se usa para los partidos de Copa Argentina y, además, contará con el programa "Tribuna Segura", que se viene instrumentando desde hace dos años para hinchas locales con el fin de prohibir el ingreso a hinchas con derecho de admisión.

“Tiene que haber seguridad y compromiso para garantizar que quienes tienen prohibición no ingresen. No podemos permitir que la violencia impida que las familias vayan a la cancha. Tenemos que cambiar esto de raíz”, concluyó Alonso, quien también reconoció que mantuvo conversaciones con el ministerio de Seguridad de la Nación para seguir adelante con la nueva normativa.