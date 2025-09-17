El pedido de disculpas de Rosario Central a Newell's tras las cargadas al Ogro Fabbiani

Central le pidió disculpas a Newell's y los hinchas explotaron de bronca

Rosario Central cruzó a sus propios hinchas a través de un comunicado publicado en las cuentas oficiales del club después de las cargadas tanto contra Newell's como también contra Cristian "Ogro" Fabbiani. De hecho, el club "Canalla" pidió disculpas por medio del escrito para con la "Lepra" debido a lo sucedido pocos días después del clásico que tuvo lugar en el Gigante de Arroyito. Por supuesto, el mensaje no pasó para nada inadvertido entre los fanáticos.

Las publicaciones compartidas por la institución se llenaron rápidamente de comentarios en contra de los dirigentes por la medida que tomaron y las palabras que utilizaron para repudiar las mencionadas "gastadas". Estas últimas aparecieron en las tribunas del estadio durante el partido entre el dueño de casa y Boca Juniors que culminó 1 a 1 con el golazo olímpico de Ángel Di María. Luego de que las imágenes y videos trasciendan, en Central tomaron cartas en el asunto y despertaron el enojo de su público.

Las cargadas de Rosario Central a Newell's

El comunicado de Rosario Central por las cargadas a Newell's

Esta Comisión Directiva de Rosario Central no comparte las manifestaciones que se hicieron en algunas tribunas del Gigante de Arroyito durante el partido del último domingo ante Boca. Esta forma obscena de manifestarse no representa el pensamiento ni la manera de actuar de esta Comisión Directiva.

Creemos y nos gusta el folclore en el fútbol, pero siempre que sea sano y dentro de un respeto hacia el rival y a los valores de toda nuestra gente. Lo ocurrido el último domingo no refleja estos valores. Ante los hechos mencionados, el club se hace responsable y se encargará de que este tipo de conductas y objetos no se repitan de ninguna manera en el futuro.

Invitamos a todos los socios e hinchas a vivir la pasión por Rosario Central de manera responsable y respetuosa, celebrando el fútbol dentro de los valores que siempre nos identificaron. Juntos hacemos grande al Club, dentro y fuera de la cancha.

El mensaje del Presidente de Rosario Central tras el posteo del club

"Adhiero a cada palabra de este comunicado. En cada lugar en el que me tocó ser dirigente siempre luché porque el fútbol sea una verdadera fiesta y lo ocurrido no lo representa. Quiero pedir disculpas públicamente a Cristian Fabbiani, amigo mío del fútbol hace más de 25 años", escribió Gonzalo Belloso a través de sus cuentas oficiales y se expresó ante esta situación que tuvo mucha repercusión en las redes sociales.

Lo que se viene para Rosario Central tras el empate con Boca