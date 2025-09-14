El golazo olímpico de Ángel Di María para Rosario Central vs Boca en el Gigante de Arroyito

En el partido entre Boca Juniors y Rosario Central, Ángel Di María sorprendió a todo el mundo con un verdadero golazo. Desde un tiro de esquina, el mejor jugador del 'Canalla' metió un golazo olímpico para darle el empate parcial al conjunto de Arroyito, luego del tanto de Rodrigo Battaglia a los 20 minutos de la primera mitad. Con este resultado parcial, el cuadro dirigido por Ariel Holan se mantiene sexto en la Zona B, adentro de los puestos de clasificación a playoffs.

La reacción de Miguel Ángel Russo en el gol de Boca ante Rosario Central

A los 20 minutos del primer tiempo, Rodrigo Battaglia cabeceó dentro del área luego de una salida rápida de Leandro Paredes desde un tiro libre y puso el 1 a 0 a favor de Boca Juniors frente a Rosario Central por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. El tanto del ex 'Canalla' desató el festejo desaforado de sus compañeros y del banco de suplentes del 'Xeneize' pero no de su DT, Miguel Ángel Russo. El entrenador de 69 años, que estuvo internado en las últimas semanas por una infección urinaria y casi se pierde el partido, se mantuvo sentado en silencio por respeto a su pasado en la institución rosarina, con la que fue campeón de la Copa de la Liga Profesional en 2023.

En la previa del partido, incluso, Russo recibió el saludo de todos los jugadores de Central, muchos de los cuales estuvieron en aquel plantel que se consagró tras vencer a Platense por 1 a 0 en la final; se mostró particularmente emocionado tras abrazar al arquero Jorge 'Fatura' Broun. El público presente también reconoció al entrenador por su extensa trayectoria en el club: en cinco ciclos distintos, dirigió 237 encuentros con un 50.5% de efectividad (95 victorias, 69 empates y 73 derrotas).

Formaciones de Rosario Central y Boca

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Brian Aguirre, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Gaspar Duarte; y Alejo Véliz.

Cómo llegaron Boca y Rosario Central al cruce por la fecha 8 del Torneo Clausura

El conjunto de La Ribera llega a este compromiso tras haberse recuperado de la peor crisis de su historia reciente, cuando encadenó 12 compromisos sin conseguir la victoria. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo ya llevan tres triunfos consecutivos, siendo el último de ellos una convincente victoria por 2-0 ante Aldosivi en la séptima jornada, con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia. Esta racha positiva le permitió al xeneize treparse al tercer puesto de la zona A.

Por su parte, Rosario Central atraviesa un momento particular en el torneo, ya que es uno de los tres equipos que mantiene su condición de invicto junto a River y Central Córdoba, pero aún no termina de consolidar un rendimiento que le permita escalar posiciones en la tabla. El Canalla se encuentra en el quinto puesto del Grupo B con 10 puntos, conseguidos a través de dos victorias y cuatro empates en los partidos disputados hasta el momento.

Rosario Central vs. Boca: ficha técnica