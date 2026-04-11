Gonzalo Bonadeo se cansó y destrozó a Javier Milei al aire en TyC Sports: "No da"

Bonadeo se cansó y destrozó a Milei al aire en TyC Sports

Gonzalo Bonadeo apuntó contra Javier Milei en pleno TyC Sports y lo destrozó por sus dichos contra el periodista Joaquín Morales Solá, a quien definió como "inmundicia humana" y "basura humana". El famoso conductor de la señal televisiva de deportes defendió a su colega, pero también cruzó a los que no reaccionaron contra el mandatario por sus faltas de respeto. A su vez, habló de la ley del ENARD y la poca atención que reciben los deportistas de nuestro país.

"¿Pasa de largo? No voy a hacer juicio de valor sobre alguien que no conozco y de quien no tengo una valoración profesional sobre la persona a la que el presidente acusó de ser una inmundicia humana, pero no da", esbozó Bonadeo en el comienzo de su programa al aire del canal. Acto seguido, insistió con esta cuestión y mostró su enojo tanto por ello como también por la "conducta de los periodistas" con respecto a esta cuestión que cada vez es más común.

Bonadeo destrozó a Milei en TyC Sports

"No da la conducta nuestra de decirle 'esto no, bajemos un cambio', no es divertido. Las cosas importantes son otras, pero yo me sentiría como el culo si dijeran eso", lanzó Bonadeo y recordó otros dichos del presidente. "Llegar a ese nivel... decir que el 95% de los periodistas son basuras o delincuentes'... está clarísimo que hay una cantidad de sectores de la prensa que es espantoso, desde gente que viaja desde arriba en los chárter de los clubes, sabemos que es así. Eso es una cosa y otra que desde la Primera Magistratura se tire de esa manera, el tema es cómo reaccionamos nosotros", agregó.

Posteriormente, el conductor de TyC Sports ejemplificó su opinión con una de las estrellas de la Selección Argentina: "Imaginate si ahora Rodrigo De Paul le diría a Guido Bercovich 'sos una miseria o inmundicia humana'... lo matan, lo destrozan mediáticamente, los mismos tipos que no dicen una puta palabra de lo que dice un funcionario público de relevancia estarían pidiendo por favor que le quiten la visa para Estados Unidos, que no juegue el Mundial, nunca más a la pelota, que vaya preso".

Por otro lado, con respecto al mandatario contó que tuvo trato con él una sola vez pero que "no es la importante y esto no ayuda mucho, al margen de todo". "Hoy medimos todo en jubilaciones, midámoslo en sueldos de funcionarios públicos, asesores o senadores de todos los partidos políticos de 50 años para acá. Si no puntualizamos nada desde la prensa sana, que es mucho más del 5%, estamos complicados", cerró el periodista.

El polémico tweet de Javier Milei

El palazo de Bonadeo al gobierno de Milei por la ley del ENARD

"Naturalizamos un montón de cosas en el deporte como no haber tratado la ley del ENARD que no involucraba el déficit fiscal, que los pibes que quieren hacer deporte sigan pagando y soportando miserias", lanzó el periodista y luego cuestionó la manera de trabajar del gobierno actual dejando en claro lo que piensa: "Era guita privada que no se trasladaba a ningún tipo de gasto público y mucho menos a la inflación que tampoco está bajando. 'No tenemos plata para todo', para ciertas cosas la hay".