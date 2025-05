La inesperada definición de Bonadeo sobre la crisis en el deporte argentino: "Desigualdad"

Bonadeo dejó un crudo análisis sobre la crisis que atraviesa el deporte argentino en el ENARD, luego del recorte presupuestario de Javier Milei.

El deporte de alto rendimiento en Argentina atraviesa una crisis que se va profundizando con la motosierra de Javier Milei. En un contexto de marcado desfinanciamiento del gobierno de la nación hacia las políticas públicas, Gonzalo Bonadeo, especialista en deportes tradicionales y no tradicionales de nuestro país, hizo un crudo análisis de la poca inversión que hay en la actualidad y la diferencia que existe con Brasil.

En una entrevista en Radio con vos, Bonadeo comenzó destacando las buenos resultados que generan políticas deportivas a largo plazo: “Más clubs son menos patrulleros en la calle. ¿Qué te preocupa de la sociedad? La violencia, la desigualdad, el narcotrafico, el sedentarismo, la obesidad, la falta de compromiso. Todo eso te lo resume el deporte, en menor o mayor medida".

"Yo lo aprendí con mi 170 kilos: cada vez que terminaba de entrenarme mal, me ponía abajo de la ducha y pensaba mejor, tenía más creatividad para mi trabajo; es oxígeno que entra en el cerebro, no es algo lúdico, es científico. ¿Qué pasa en Argentina? No le damos pelota”, agregó el periodista de TyC Sports, quien cubrió ocho Juegos Olímpicos para dicho medio de comunicación.

“Una política, de cualquier índole, tiene un correlato en el tiempo, y están las cosas que no se modifican”, continuó el cronista. Sin embargo, cuando le recordaron que, en 2017, Mauricio Macri como presidente eliminó el 1% de financiamiento de las facturas de celulares que tenía el ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), explicó: “Dujovne (ministro de economía en aquel entonces lo limpió). El estado no sufría con eso. Si hoy ponés de nuevo el 1% del impuesto, a nosotros no nos cambia nada, era un recurso móvil porque se aumentaba la tarifa o aumentaba el consumo”.

Para finalizar, Bonadeo describió el complicado momento que vive en el deporte: “Hoy, Argentina tiene, para todo el deporte, mucho menos presupuesto que Brasil para la natación, y está todo bien. Hagamos una cosa: no hagamos más deporte de alto rendimiento, cerremos el Cenard y hagamos otra cosa. Ahora, si queremos ir del otro lado y queremos tener alto rendimiento, hagámoslo en serio”.

El desfinanciamiento del Gobierno de Milei al deporte argentino

El deporte no pudo escapar a los recortes que sufren los jubilados, la salud, educación y otros sectores públicos, una política diagramada por Milei y sus funcionarios para arrasar el estado y permitir los negocios privados. Según una investigación de Táctica, laboratorio del deporte argentino, el Presupuesto 2025 para el deporte sufrió un recorte del 56% en relación al de 2023, que había sido el último aprobado en el Congreso.

En términos reales, el informe remarca una caída del 65% en términos reales para los Juegos Nacionales Evita, que ya en 2024 le habían eliminado 40 disciplinas, la rebaja del 87% en infraestructura para clubes y una reducción del 77% en inversión para instalaciones en polideportivos. Además, en el dosier queda explícito que, en 2024, se ejecutó solo un 68% del preupuesto en deporte.