Una estrella de TyC Sports atacó a Chiqui Tapia: "El quilombo de la AFA salpica a la Selección Argentina"

Según una figura de la televisión, los problemas extradeportivos de la AFA afectan a la Selección Argentina (foto: AFA).

Una figura de TyC Sports arremetió duramente en la televisión contra Claudio "Chiqui" Tapia, el presidente de la AFA, ya que según él los problemas extradeportivos repercuten en el rendimiento de la Selección Argentina. En vivo en el programa Dale al medio, Cristian Traverso cruzó al mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino.

La investigación que lleva adelante la Justicia sobre Tapia por la supuesta malversación de fondos, lavado de dinero y retención indebida de aportes, entre otros cargos, pusieron en el ojo de la tormenta al sanjuanino. Mientras tanto, el ex Barracas Central publicó un comunicado en las últimas horas para celebrar por el cumplimiento de los nueve años como titular de la entidad madre.

Traverso fulminó a Chiqui Tapia: "No metan en el quilombo de la AFA a los jugadores de la Selección Argentina"

A fondo y sin filtro, el exfutbolista que fue multicampeón con Boca Juniors disparó munición gruesa: "Si quieren nos hacemos los boludos, pero el quilombo que tiene la AFA salpica a los muchachos de la Selección... Listo, basta". Con un claro palazo a Tapia incluido, pidió que "separen los tantos, muchachos, porque todo lo que se consiguió es volátil. Y para aquellos que quieren tomar más protagonismo que los jugadores, no metan en el quilombo a los jugadores".

A pleno recuerdo con las acusaciones cruzadas contra Ezequiel "Pocho" Lavezzi que desembocó en que los futbolistas no hablaran más con la prensa en el 2016, Traverso señaló que "hubo un antes y un después de un episodio, aquí en Argentina, con los jugadores de la Selección. Entonces, todo lo ganado es tan fácil destruirlo en dos minutos... Estos chicos se merecen todo el respeto nuestro, de todos". "Ahora, el llamado de atención desde adentro del Dibu (Emiliano Martínez), que yo considero que es un tipo con voz fuerte, es bienvenido porque pasa rápido el fútbol", enfatizó.

Para Traverso, los problemas de la AFA influyen en los jugadores (TyC Sports).

Si bien aclaró que "cada uno actúa como quiere", al mismo tiempo el exmediocampista recalcó que "si ganaba 7-0 (ante Mauritania), no pasaba nada. Entonces, no se quieran meter todos en la bandera. Los que se creen más protagonistas... En la bandera están el cuerpo técnico y los jugadores. Basta, listo, se acaba". Y cerró Traverso, bien picante: "¿Los quieren meter a los jugadores en el quilombo? Los jugadores son inteligentes. Por eso, se siente. Cuando se juega mal, sabés. No va a pasar nada, en el Mundial la Selección va a volver a ser la misma. No pasa nada, muchachos, no se dejen contaminar".